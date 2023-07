Wat betekent het als een geliefde sterft in jouw droom? Twee experts over hoe je dat achterhaalt

Hij kost 10.000 euro of (véél) meer. Maar zelfs als je het geld hebt, kan je niet zomaar een Bir­kin-tas kopen

Jane Birkin tekende het eerste ontwerp vluchtig op een spuugzakje, hoog in de lucht. Veertig jaar later blijft de ‘Birkin Bag’ van Hermès de populairste tas ter wereld. Geliefd bij succesvolle rappers, maar evengoed aan de arm van chique zakenvrouwen. Er eentje bemachtigen is simpel noch goedkoop, vertelt onze mode-expert. “Het is een kwestie van te nemen wat je kan krijgen.”