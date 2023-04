Ward (38) is al 3 jaar verlamd door zwaar liefdesverdriet: “Ik kán me niet meer openstellen”

Wij jij sensueler zijn? Probeer dit dan eens. Expert: “Élke vrouw kan het. Alleen weten veel dames niet hoe”

“Elke vrouw heeft een sensuele persoonlijkheid.” Je moet alleen weten hoe je met haar in contact kan komen. Eliza Kama weet dat: ze is burlesquedanseres én ‘sensual empowerment coach’. Op deze World Burlesque Day leert ze je hoe je thuis — of op een podium — de burleske godin in jezelf wakker maakt. “Cirkels maken met je heupen roept seksuele energie op.”