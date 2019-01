Wanneer je pasgeboren kind een nachtbraker is: “Het enige wat ik nog denk is: hou je kop en ga slapen” Rita Schroën

01 januari 2019

09u40

Bron: Het Parool 0 Nina De geboorte van haar tweede kind verloopt vlekkeloos, maar het kwaadgeluk is van korte duur als de zoon van journaliste Rita Schroën zicht ontpopt tot een huilbaby.

29 november 2017

Op een druilerige ochtend loop ik het ziekenhuis in Amsterdam uit, neem de bus naar huis, loop rechtstreeks door naar boven en ga met mijn kleren aan in bed liggen. Ik sluit mijn ogen, die dik zijn van het huilen. Ik ben op. Ik kan niet meer. Het enige wat ik wil, is slapen. En heel even vergeten dat ik mijn zoontje A, dan 3 maanden oud, zojuist heb achtergelaten in de armen van een verpleegster, in een kamer met een bedje met Nijntjes erop.

