Wanneer je kinderen je een spiegel voorhouden Ankes column Anke Michiels

27 mei 2018

Hoe hou je een huishouden, een relatie en me-time overeind? Het leven zoals het is als je veertiger bent: journaliste Anke vertelt.

Het scenario van zondag, twee weken geleden: ze zijn het vergeten. Er is geen kaartje. Geen ontbijt op bed. Geen dikke kus. Enkel de kleuter heeft eraan gedacht – het is te zeggen: zijn juf heeft eraan gedacht. En dus komt hij die ochtend met een cadeautje aandraven. Het is een zelfgeschilderd portret van zijn mama – ik heb een scheve neus, opgespoten lippen, fluogeel haar en een unibrow, maar wat ben ik er blij mee.

