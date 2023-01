Wanneer is het een goed idee om te breken met je familie? Expert: “Ik wil niet in de schoenen van Harry staan”

Onze royaltyex­pert verklaart waarom Harry ongemeen hard is voor Camilla: “Ze is de gemakke­lijk­ste figuur om zijn emoties op te projecte­ren”

Prins Harry (38) noemt koningin Camilla (75) “gevaarlijk” voor de Britse monarchie. Zij ging over lijken om in de gunst van media en bevolking te vallen, beweert hij, en hij was daarbij haar voornaamste slachtoffer. Is Camilla de slechterik voor wie Harry haar verslijt? Ze confronteert hem vooral met zijn nieuwe status, analyseert onze royaltyexpert Wim Dehandschutter.

7:44