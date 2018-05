Waarschuwing: drink geen 'superwater' Ellen den Hollander

11 mei 2018

13u05

Bron: AD.nl 3 Nina Het drinken van waterstofperoxide wordt door sommige artsen gepromoot als een methode die vele ziekten, zelfs kanker, kan genezen. Daarvoor bestaat echter geen enkele grond.

Superwater is een vloeistof die zou ontstaan als je druppels van drinkbaar waterstofperoxide oplost in water. Het goedje zou helpen om meer zuurstof binnen te krijgen. En zuurstof heb je nodig, zegt bijvoorbeeld de Amerikaan Cal Streeter. Zijn video's worden veel gelezen en gedeeld. Het spul maakt je lichaam alkalisch, beweert hij. Ook op de Nederlandse site van iemand die zichzelf Pi noemt en 'de waarheid zoekt', staat dat het goed is voor je gezondheid. Wel rustig opbouwen, is het advies daar.

Ik hoop niet dat mensen dergelijke adviezen serieus nemen Astrid Postma-Smeets

"Flauwekul'', zegt Cees Renckens, voorzitter van de Vereniging tegen Kwakzalverij. "In de geneeskunde gebruikt men wel waterstofperoxide om te spoelen bij keelpijn, maar om het te adviseren als middel tegen alle kwalen, dat is kwakzalverij.''

"Ik hoop niet dat mensen dergelijke adviezen serieus nemen'', reageert expert Voeding & gezondheid Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum. "Waterstofperoxide is een chemische verbinding die in geconcentreerde vorm kan zorgen voor irritatie van luchtwegen en huid en zelfs voor brandwonden. Dat staat ook op de International Chemistry Safety Card voor waterstofperoxide.''

Gevaarlijk

Postma-Smeets ziet het nut van het drinken van superwater niet. "Ik ken geen enkel wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat het drinken van verdund waterstofperoxide enig voordeel voor de gezondheid heeft. Het is gevaarlijk om dit aan te bevelen en is vergelijkbaar met aanraden om chloor te drinken.''

I believe this is the cure for all diseases including cancer 😇 https://t.co/ZTSpSMT5OU Darron McKinney(@ darronmckinney) link

Het gaat bij dit 'superwater' niet om de waterstofperoxide die je bij de drogist haalt. Daarin zit maar 1 tot 3 procent H 2 O 2 in. In de versie die 'gezond' zou zijn, gaat het om een sterkere versie van 35 procent. Het spul is in Nederland sinds 2014 niet verkrijgbaar voor particulieren, laten Co en Lia Keizer van Voedingisgezondheid op hun site weten, maar ze geven op hun site advies over hoe je het spul kunt kopen.

Leven

In Nederland promoot ook Greaterzense het drinken van druppels waterstofperoxide in water. 'Waterstofperoxide is water en zuurstof. Ozon/ zuurstof/ waterstofperoxide kan veel klachten oplossen!' valt op de site te lezen. 'Simpel gezegd is het dus water met een zuurstofmolecuul. Een 100 procent natuurlijk middel. Bedenk dat mensen maanden zonder voedsel kunnen en ook vele dagen zonder water, maar we kunnen maar enkele minuten leven zonder zuurstof!'

Ook Gretta en Mike, die Nederland naar eigen zeggen 'het gezondste land van de wereld' willen maken, zweren bij het spul. 'Nog beduidend weinig mensen zijn bekend met de heilzame werking van waterstofperoxide voor vele, zo niet alle ziekten die er bestaan, beloven zij op hun site Leefbewust over het 'wondermiddel'.

Een wondermiddel is het zeker niet, zegt Renckens van de Vereniging tegen Kwakzalverij. "Ze bedenken telkens weer wat anders.'' Waarschuwingen klonken al een tijdje vanuit Amerika. Op de medische website Webmd staat dat het drinken van 'superwater' kan leiden tot een hartaanval, een herseninfarct of zelfs de dood.

Scheuren in je maag

Als je dit spul drinkt in hoge concentratie kan het inderdaad schadelijke gevolgen hebben, zegt toxicoloog Antoinette van Riel van het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC), onderdeel van het UMC Utrecht. "Dan krijg je brandwonden en gasvorming doordat de waterstofperoxide reageert met het weefsel. Door het zuurstofgas dat ontstaat kunnen je maag en darmen opzwellen en daarvan kun je scheuren in je maag en darmen krijgen.''