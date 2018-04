Waarom we tijdens de zomer meer stress hebben dan tijdens de winter Het Laatste Nieuws

26 april 2018

Bron: New York Post 0 Nina Af en toe duikt er een studie op waarvan we moeilijk kunnen geloven dat het écht waar is. Maar enkele wetenschappers van de Poznan University of Medical Sciences zijn toch zeker van hun stuk. Ze beweren dat we tijdens de zomermaanden meer stresshormonen aanmaken dan tijdens de winter.

Tijdens de warme zomermaanden slaan mensen en masse aan het barbecueën, vertrekken ze op vakantie of genieten ze van het zonnetje op een terrasje. Wie zich dan slecht in z’n vel voelt, voelt zich haast alleen op de wereld. Maar volgens Poolse wetenschappers is dat een groot misverstand.

De onderzoekers trommelden een aantal geneeskundestudenten op. Tijdens twee dagen in de winter en twee dagen in de zomer werden er verschillende speekselmonsters genomen en moesten de deelnemers vertellen hoe goed ze sliepen, of ze gezond aten en of ze gesport hadden.

Zo ontdekten de bollebozen dat de cortisollevels tijdens de zomer veel hoger waren dan tijdens de gure winterdagen. Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd, omdat het stofje vrijkomt als je gestresseerd of bang bent. Opvallend genoeg wijzigde het gedrag van de Polen niet, waardoor het niveau van cortisol daadwerkelijk lijkt te veranderen onder invloed van de seizoenen.