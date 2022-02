Waarom we in tijden van online daten blijven dromen van een ‘meet-cute’

Jongen en meisje ontmoeten elkaar. Geheel onverwachts, een tikkeltje ongemakkelijk, maar o zo perfect. De ‘meet-cute’ gaat in films en series al decennia mee en blijft ook in het echte leven hét liefdesideaal waarnaar we streven, zelfs nu datingapps de romantiek aan algoritmes onderwerpen. Wat vinden we zo eeuwig magisch aan meet-cutes?

Valentijn is de feestdag die draait om liefde - in al zijn facetten. Of je nu aan het daten bent, in een langdurige relatie zit of gaat voor een geweldige galentine’s day met je bestie: in dit dossier verzamelen we de mooiste artikels over de liefde om deze periode onvergetelijk te maken.

Het is de week voor kerst en in het warenhuis waar Jonathan en Sara hun geschenken shoppen, is het druk. Aan een verguld rekje hangt het allerlaatste paar zwarte kasjmieren handschoenen. Jonathan grijpt ernaar, Sara ook. De twee vreemdelingen staan opeens oog in oog met elk een handschoen in de hand. Chemie knettert in de lucht, terwijl ze, gehypnotiseerd door elkaars glimlach, zichzelf uitvoerig verontschuldigen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm De meet-cute in 'Serendipity'. © rv

Het is de eerste scène van de romantische filmklassieker ‘Serendipity’ en een perfect voorbeeld van de iconische ‘meet-cute’. In Hollywood kent iederéén het concept. Het is het moment waarop twee vreemden elkaar voor het eerst ontmoeten, liefst op een heel ontluikende manier. Die typische ‘vonk’ is er en een toekomstige romance hangt al in de lucht.

Geen ‘meet-cutes’ op een datingapp

De term bestaat al decennia, maar niemand weet sinds wanneer precies. De vroegste vermelding dateert de Oxford English Dictionary in een roman in 1941. In het toneelstuk ‘Will Succes Spoil Rock Hunter’ van 1955 zegt een personage: “Het begin van een film is kinderachtig simpel. Jongen en meisje ontmoeten elkaar. Maar ze kunnen elkaar niet als normale mensen ontmoeten. No, it is terribly important that they meet cute.”

Voorbeelden zijn er genoeg, die bewijzen dat ‘meet-cutes’, hoewel altijd schattig, toch heel verschillend kunnen zijn. Denk aan de film ‘Notting Hill’: boekenverkoper Will loopt op straat met een beker sinaasappelsap tegen de Amerikaanse actrice aan die hij eerder in z’n shop had. Weinig ‘instant liefde’ in dat moment. Denk aan ‘Annie Hall’, waarin de vrouw voor de verandering zichzelf een beetje voor schut zet. Of denk aan ‘La La Land’, waarin Emma Stone en Ryan Gosling elkaar eerst irritant vinden, in die scène wanneer Emma Ryans band het nummer ‘I Ran' doet spelen.

(Lees verder onder de video.)

Maar ‘meet-cutes’ waarin personages elkaar voor het eerst op een datingapp ontmoeten? Die zien we niet. Nochtans is dat ondertussen wel onze realiteit. Een studie uit 2019 van Stanford University toonde aan dat de kans nu groter is dat heteroseksuele koppels elkaar via een app of website ontmoetten dan in het ‘echte’ leven. Zo’n 39 procent van de ondervraagde tortelduifjes hadden elkaar online gevonden. In ons echte leven zijn schattige liefdesontmoetingen dus even zeldzaam geworden als, zeg maar, videocassettes. Online daten is natuurlijk efficiënt, of toch stukken efficiënter dan straten en bars afschuimen in de hoop de ware tegen het lijf te lopen. Maar is het voer voor een filmromance? Dat minder.

Liefde als een natuurkracht

En toch blijft de ‘meet-cute’ een geliefd ideaal. In Hollywood werken ze op dit moment aan een film getiteld ‘Meet Cute’, die het concept wil eren. En ga maar na, het eerste wat je een koppel vraagt, is nog altijd: ‘Hoe ontmoetten jullie elkaar?’ Hoezeer onze datinggewoontes ook veranderd zijn, we blijven aangetrokken tot poëtische, romantische beginverhalen.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Julia Roberts en Hugh Grant in 'Notting Hill'. © rv

Misschien wel omdat de ‘meet-cute’ perfect aansluit bij ons plaatje van wat liefde moet zijn. Makkelijk. Moeiteloos. Bij een ‘meet-cute’ zijn de personages altijd op de perfecte plaats, op het perfecte moment. En net omdat ze zijn wie ze zijn, klikt het met de ander. Het is liefde door het lot, die als vanzelf gebeurt en die we niet in de hand hebben. Soms gedragen de personages in een ‘meet-cute’ zich zelfs zo onhandig, dat het lijkt alsof ze ertegen vechten. En toch gebeurt het, die liefde, als een natuurkracht. Op datingapps voelen we die ‘natuurkracht’ veel minder. We moeten er zelf de liefde achterna gaan, het zelf forceren. Het overvalt er ons niet.

Real-life, Vlaamse meet-cutes? Ze bestaan

Zeldzamer is de ‘meet-cute’ zeker geworden – meer een droom dan een mogelijkheid voor wie geen filmpersonage is. En toch: helemaal verdwijnen zal hij nooit. Voor HLN-reeks ‘De Vonk’ zochten en vonden we Vlaamse koppels die een even magisch beginverhaal hebben.

Militair Ward spot als 19-jarige een betoverend meisje in een bloemenjurk in het publiek wanneer hij met zijn band optreedt. Met de hulp van de pastoor spoort hij ze nadien op. “Ik wist niks over haar”

Wanneer Lien (23) na haar studies in Benidorm werkt, wordt ze op een avond instant verliefd op buschauffeur Paco. “Ik weet nog perfect hoe dolgelukkig ik die avond terug naar mijn appartement reed, met alle ramen open en de muziek keiluid. Pure euforie was het.”

Paul staat als 21-jarige in discotheek Cosmo rug tegen rug met een onbekende deerne, die de barman bij zijn vrienden rekent. Ze heet Rosette (20), en Paul overwint zijn dansvloerangst om met haar te slowen. “Dicht bij haar kwam de muziek harder bij me binnen. Onze hoofden keken de andere kant op, maar onze lichamen voelden moeiteloos het ritme van de ander aan.”

Evita ontmoet op tijd voor Valentijn Thomas, op – jawel – Tinder. Hun eerste gesprek is bijna even magisch als een ‘echte’ meet-cute en op hun eerste date samen is de vonk er meteen. “We hadden maar die ene treinrit nodig om te weten dat het goed zat. Hand in hand stapten we af, en we hebben elkaar die dag niet meer losgelaten.”

Lees ook: