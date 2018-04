Waarom we allemaal ons haar zouden moeten wassen met rijstwater Margo Verhasselt

08 april 2018

13u28

Bron: Vogue Nederland 1 Nina Eeuwenoud, maar in België vrijwel onbekend: je haar wassen met Rijstwater. Waarom? Het wordt er langer, sterker, zachter én glanzender van. Het oude yu-su-ru-ritueel komt over uit Japan en is er eentje om te stelen.

Sterker haar dat er mooier uitziet en dat allemaal met iets dat je waarschijnlijk gewoon in de keukenkast hebt staan, een godsgeschenk? Ik denk het wel. Hoe begin je eraan?

Neem een tas rijst, een tas water (meer of minder naarmate van hoeveel haar je hebt) een vergiet en een pot. Doe de rijst bij het water en roer tot het een witte kleur krijgt. Witte kleur? Check! Zet nu het vergiet op de lege pot en giet het water uit zodat de rijst opgevangen wordt. Dit water kan je over je haar spoelen of je kan je haar er even in weken. Glanzende en lange lokken in 3, 2, 1!