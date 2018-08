Waarom vrouwen altijd zeggen dat alles oké is, terwijl dat niet zo is MV

17 augustus 2018

15u07

Bron: GQ 3 Nina Waarom kunnen vrouwen nooit beslissen over wat ze willen eten? Waarom maken ze in groep een sanitaire stop? Waarom hebben ze 10 handtassen nodig wanneer ze er maar een tegelijk kunnen gebruiken? Ik ga eerlijk zijn, ik kan niet op alles een antwoord geven. Maar er is een vraag waar ik het antwoord wel op weet: waarom zeggen vrouwen dat alles oké is wanneer dat overduidelijk niet zo is?

De vraag gaat al jaren mee. Decennia geleden vertelden vrouwen al dat alles oké was, ook al was er voldoende bewijs dat dat niet zo was. Vroeger accepteerden mannen het antwoord en lieten het probleem voor wat het was. Niet altijd een even goede oplossing. Voor de moderne man: dit zijn de redenen waarom een vrouw vaak zegt dat er niets mis is, wanneer dat duidelijk wél zo is.

Ze heeft geleerd dat vrouwen altijd overdrijven

Gestoord. Psycho. Trut. Er worden heel wat verwijten naar dames hun hoofd gegooid. Bijna iedere vrouw kwam er al ooit mee in contact. Ze worden in een hokje geduwd wanneer ze eigenlijk een normale bezorgdheid uitdrukken. Jouw vriendin is niet gek omdat ze vraagt waarom jij de nacht doorbracht met allemaal vrouwen en het haar niet verteld hebt. Ze is ook geen trut omdat ze vraagt om aandacht voor haar te hebben in plaats van voor je gsm. Om maar te zwijgen van mannen die hun ex-vriendinnen beschrijven met een combinatie van de drie scheldwoorden. Vrouwen krijgen constant te horen dat ze overdrijven. Zoek maar eens naar een film waar geen gestoorde ex-vriendin in voorkomt. Het wordt er bij vrouwen met de paplepel ingegoten dat ze de coole en sexy vriendin moeten zijn die nooit lastig wordt. Emoties en frustraties worden dagelijks onderdrukt, zodat je niet de stempel van 'gestoord of gek' op je voorhoofd geduwd krijgt. Meteen ook de eerste reden waarom dames vaak gewoon zuchten dat alles oké is. Want wie wil nu bekendstaan als de 'high maintenance' vriendin?

Ze weet het zelf nog niet

Een iets minder diepgeworteld probleem. Dames weten vaak zelf nog niet wat er nu juist scheelt. Dames pikken emoties over het algemeen sneller op dan mannen. Maar dat wil niet zeggen dat ze altijd evengoed weten wat nu juist het probleem is. De reden van hierboven doet vrouwen vaker twijfelen. Daarom duurt het soms wat langer voor ze weten of het probleem ook echt een probleem is.

Ze heeft er geen zin in

Een klassieker. Het gaat hand in hand: een volwassen relatie brengt het praten over problemen met zich mee. Al leer je ook dat sommige van die problemen zelf kunnen verdwijnen. Zegt een juffrouw dat alles oké is? Dan hoopt ze er misschien op dat het probleem zichzelf zal oplossen. Daarnaast is het probleem vaak niet erg genoeg om een hele discussie over te hebben. Wanneer het gelinkt is aan een eenmalige gebeurtenis bijvoorbeeld. Ze kan voor zichzelf hebben opgemaakt dat het probleem geen energie waard is.

Ze heeft je het al eens verteld

Je schoenen opruimen wanneer je thuiskomt? De verjaardag van haar moeder niet vergeten? Het gras zo nu en dan maaien? Ze heeft het je allemaal al 28 keer gevraagd. Op een bepaald moment heeft ze gewoon geen zin meer om het erover te hebben. Het is frustrerend en nutteloos.

Je luistert niet naar haar

Mannen houden van problemen oplossen. Een eigenschap waarvan we houden wanneer er iets mis is met onze wagen of computer. Maar wanneer we over een frustrerende situatie willen vertellen, houden we minder van deze eigenschap. Verveel jij je wanneer je vriendin opnieuw over de ruzie met haar beste vriendin vertelt, en zeg je dan maar dat ze misschien 'haar regels zal hebben'? Dan is de kans groot dat je liefste na een tijd dit soort problemen niet meer met jou wil delen. Het korte en gemakkelijke antwoord: 'alles is oké'.

Er is niets mis

Als ik een euro zou krijgen voor alle momenten waarop een man ervan overtuigd was dat ik boos was terwijl dat eigenlijk niet het geval was, dan zou ik nu drie weken op vakantie kunnen in Bali. Begrijp me niet verkeerd, het is erg lief dat jullie zo bezorgd zijn en willen weten of er iets scheelt. Zegt je partner dat er niets mis is, terwijl jij van het tegendeel uitgaat? Vraag het dan nog een keer en laat haar daarna met rust.