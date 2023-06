Waarom triatlete Emma Pallant-Browne haar menstruatievlek niet verstopt: “Je kunt er anderen mee helpen”

“Dit is de realiteit voor veel vrouwen en dat is precies waarom ik het deel.” Emma Pallant-Browne weert de commentaar die ze krijgt op een, intussen beruchte, Instagrampost. Daarop was te zien hoe de ongestelde triatlete door haar pakje bloedde tijdens een van haar marathons. “Ik hou van mijn menstruatie.”

Voor veel vrouwen is het een maandelijkse realiteit: ongesteld worden. Tussen de krampen, de moodswings en vreetaanvallen door is er nog iets waar ongestelde vrouwen zich zorgen over maken. Ze zijn als de dood om door hun kleren te bloeden en rond te lopen met een zichtbare bloedvlek.

Dat is precies wat triatlete Emma Pallant-Browne overkwam toen ze deelnam aan de PTO European Open-triatlon op Ibiza. Op een foto die gemaakt werd toen ze finishte, is te zien hoe ze door haar sportpakje bloedde en er een rode vlek ontstond ter hoogte van haar kruis. Het beeld dat op de Instagrampagina van de PTO werd gedeeld, ging in geen tijd viraal en kreeg verontwaardigde commentaren. Zowel van mannen als vrouwen.

Iemand vroeg zich bijvoorbeeld af of ze de foto niet hadden kunnen bijsnijden, zodat de vlek niet meer zichtbaar zou zijn. Door die opmerkingen voelde de triatlete zich naar eigen zeggen vernederd. “Dank je voor je zorgen, maar ik schaam mij hier zeker niet voor. Dit is de realiteit voor sportsters. Er is altijd een dag waarop mijn menstruatie heftiger is. Ik kan alleen maar hopen dat dat niet op een wedstrijddag is, maar het gebeurt nu eenmaal. Ik zou niet bang moeten zijn om hierover te praten”, reageerde Pallant.

Hoe meer barrières we kunnen doorbreken, hoe beter Trialtlete Emma Pallant-Browne

Daarna pronkte de triatlete zelf met de foto op haar Instagrampagina. Daarmee hoopt ze een krachtig signaal uit te sturen. “99% van de vrouwen zou zich gegeneerd voelen als ze hetzelfde meemaakten. Dat is precies waarom ik dit deel. Een menstruatie is iets natuurlijks en mooi. Vroeger, toen ik nog duurloopster was, werd ik niet ongesteld door eetproblemen. Nu bloed ik elke maand en dat koester ik.”

Verder riep Pallant andere vrouwen in de sportwereld op om hun ‘ongelukje’ te delen met de wereld. “Als je zo’n foto hebt, sla hem dan op en onthoudt hoe je presteerde op een zware dag. Op een dag kun je er misschien anderen mee helpen. Dit is een echte vrouwensport en hoe meer barrières we kunnen doorbreken, hoe beter”, pleit ze.

