Waarom steeds meer koppels het huwelijksfeest uitstellen

Liesbeth De Corte

10 mei 2018

07u34

Als koppels vroeger trouwden, stapten ze – terwijl hun feest nog aan de gang was – gegarandeerd in een vintage auto, smeten ze nog wat confetti achter zich aan en lieten ze al hun dronken gasten achter om op huwelijksreis te vertrekken. Ondertussen is dat passé. De tortelduifjes vieren gewoon de hele nacht mee en gaan pas maanden later op huwelijksreis. Hoe komt dat?

Het gebeurt steeds vaker dat koppels niet meteen na de trouw op huwelijksreis vertrekken. Kijk maar naar Prins Harry en Meghan Markle. Het meest bekende koppel van vandaag maakte eerder deze week nog bekend dat ze hun romantische honeymoon uitstellen omdat ze het te druk hebben met werk en hun eivolle agenda’s.

Druk, druk, druk én de zon

En zij zijn niet de enige. Volgens experts, relatiecoaches en weddingplanners stellen steeds meer pasgetrouwde stelletjes hun huwelijksreis even uit. “Tegenwoordig hebben mensen het zo druk met hun job, dat het moeilijk is om hun huwelijk en huwelijksreis goed te plannen”, reageert Robin Weil, oprichter van Weddingplanner.co.uk. “Na de ‘schoonste dag van hun leven’ moeten koppels nog allerlei praktische zaakjes afhandelen en ook het organiseren van de huwelijksreis neemt veel tijd in. Dat gaat niet bepaald hand in hand met onze drukke levens, waardoor er tussen de trouw en de reis vaak enkele maanden zitten.”

Net daarom is ook de 'many-moon' bezig aan een flinke opmars. Omdat we het zo druk hebben, is het simpelweg praktischer om verschillende kleine tripjes te maken in plaats van een grote reis.

Ook het weer speelt blijkbaar een rol. “De meeste mensen stappen tijdens de zomer in het huwelijksbootje. En de honeymoon gaat vaak naar een paradijselijke bestemming, met een strand, palmbomen en een heerlijk weertje. Het is dus ook logisch dat koppels wachten tot de winter om even te ontsnappen aan de koude en naar de zon te gaan.”

Rust

Volgens Hamish Shephard, de oprichter van de wedding planning app Bridebook, is er nog een andere reden. “Trouwfeesten worden steeds groter en groter. Vroeger aten we gewoon wat sandwiches na de ceremonie in de kerk, tegenwoordig is het een spectaculair feest dat een heel weekend duurt”, meent Shephard. “Na de trouwdag willen koppels dan ook vooral eventjes uitblazen.”

Nog een voordel van het uitstel? Koppels kunnen nog eventjes wat geld sparen én ze hebben iets om naar uit te kijken.