Waarom Rita elke dag met plezier gaat poetsen

03 december 2018

Tien jaar geleden maakte Rita de switch van haar leven en startte ze als huishoudhulp bij Partena Hulp in huis. Een job die ze met veel overtuiging en plezier doet. “Voor de gezinnen ben ik veel meer dan ‘de poetsvrouw’. Ik ben een stukje van hun leven geworden.”

Ook al nadert Rita intussen de zestig, er is geen haar op haar hoofd dat eraan denkt om te stoppen met werken. Daarvoor heeft ze het veel te veel naar haar zin bij Partena Hulp in Huis. “Stilzitten, daar ben ik nooit goed in geweest”, lacht ze. “Mijn man en ik hadden vroeger twee bloemenzaken. Toen we daarmee stopten, wou ik graag een job met veel sociaal contact én collega’s. Na wat interimopdrachten in de verkoop ben ik uiteindelijk bij Partena begonnen. De beslissing van mijn leven! Ik kreeg meteen een vast contract, een mooi loon, maaltijdcheques,… én leuke klanten.”

Klanten worden vrienden

Rita gaat wekelijks bij drie gezinnen langs om de was en de plas te doen. “Poetsen, strijken, ramen lappen, koken, ik doe een beetje vanalles. Omdat ik al jaren bij dezelfde gezinnen kom, heb ik een goeie band met hen. Voor hen ben ik meer dan ‘de poetsvrouw’. Ik ben een stukje van hun leven geworden en dat voelt prima. Als huishoudhulp vervul je sowieso een belangrijke sociale rol. Eén van mijn klanten bijvoorbeeld is een alleenstaande man van 71, die nauwelijks familie over de vloer krijgt. Soms ben ik de enige die hij op een week ziet. Zijn ogen blinken wanneer hij zijn verhaal eens tegen mij kan vertellen.” (lees verder onder de video)

Flexibele uren

Dat ze haar werkritme zelf kan kiezen, vindt Rita een enorme troef. “Mijn man werkt altijd in het weekend. Om toch ook wat tijd met elkaar te hebben, heb ik mijn uren zo geregeld dat ik op maandag vrij ben. Bij het opmaken van de planning houdt de consulent rekening met een goeie balans tussen werk en privé. Je kunt ook aangeven in welke buurt je het liefst aan de slag wil gaan en je kan aangevenin welk segment van klanten je graag wilt werken . Sommigen werken liever bij jonge, actieve gezinnen, anderen bij 75+ klanten.”

Vraag het aan de poetscoach

Nieuwkomers bij Partena Hulp in Huis krijgen een opleiding van twee dagen voor ze bij de mensen thuis aan de slag gaan. Bovendien doen ze hun eerste bezoeken altijd samen met een poetscoach. Rita is een van hen: “Heel wat huishoudhulpen voelen zich in het begin onwennig. Sommigen durven niks te vragen, zelfs al begrijpen ze niet helemaal wat de klant verwacht. Zo maak je natuurlijk geen goeie start. Poetscoaches nemen die drempels weg.” Ook als klanten opmerkingen hebben, gaan de poetscoaches langs om te helpen. “Ik stap altijd met een open vizier bij die klanten binnen, luister naar de beide kanten en probeer samen met hen tot een oplossing te komen.”

Lessen ergonomie

Niet alleen bij de aanvang van de job, ook tussentijds kunnen de huishoudhulpen van Partena opleidingen volgen. Ergonomie bijvoorbeeld is een belangrijk thema. “Poetsen is fysiek werk, dus aandacht hebben voor rug, polsen en knieën is cruciaal. Hoe til je een emmer op? Welke producten mag je wel en niet gebruiken? Het is goed om dat regelmatig te herhalen.” De huishoudhulpen krijgen ook tips om moeilijke gesprekken te voeren. “Hoe maak je duidelijk dat een klant beter moet opruimen voor de huishoudhulp langskomt? En wat zeg je als hij weigert om extra producten aan te kopen? Niet alle huishoudhulpen zijn even assertief. Met die training geeft Partena je een duwtje in de rug. En lukt het toch niet, dan kan je altijd bij je consulent terecht. Die is er om je te helpen.”

