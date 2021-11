Waarom parfum het beste cadeau blijft, en tips van de parfumeur om de perfecte geur te kiezen

Ze prijken bovenaan het lijstje van populairste cadeaus. Iedereen heeft er al weleens eentje gekregen of gegeven. Kortom, objectief is een parfum allesbehalve vernieuwend. En toch is het tegendeel waar. Een parfum kan net erg persoonlijk en uniek zijn. Tijdens corona hebben we het allemaal ervaren. Het laatste restje lief dat op een recent beslapen kussen kleeft of oma’s troostende geur die nog in een achtergebleven sjaal sluimert.

Quote Geen accessoire is zo emotioneel gekleurd als je parfum. Kristof Lefebre

“Geen band is zo intens als die tussen geuren, herinneringen en emoties”, vertelt parfumeur Kristof Lefebre. Denk maar aan de goede oude tijd waarin we nog brieven schreven. Toen werden liefdesverklaringen rijkelijk geparfumeerd, zodat het even leek alsof de afzender weer dichtbij was. Dat is logisch te verklaren. Kristof Lefebre: “Zodra er iets in onze neus kriebelt, gaat er een signaal naar het limbisch brein, waar de geur opgeslagen wordt. Belangrijk detail: dat is ook de plek van de hersenen die instaat voor gevoelens en gedrag. Het is de plek waar we herinneringen en ervaringen bewaren. Het hart van onze hersenen, als het ware. En geur is het enige zintuig dat een rechtstreekse lijn heeft. Daardoor krijgen ze automatisch een sterke emotionele lading.”

Dat verklaart meteen de ongeëvenaarde kracht van de ‘signature scent’: een geur die we zo sterk met iemand associëren dat het een verlengstuk wordt van zijn of haar persoonlijkheid. Het is een laagje extra non-verbale communicatie dat iets over ons vertelt, en nog lang blijft nazinderen. Kortom, geen accessoire is zo emotioneel gekleurd als je parfum. Door een geur te geven die bij de ontvanger past, vertel je: ‘Ik kén jou’. En zeg nu zelf, iets mooiers kan je toch niet geven?

Maar hoe koop je in godsnaam een geur voor iemand anders?

Flankers zijn altijd goed

Geen idee waar te beginnen? Speel dan op veilig en kies voor ‘flankers’. Dat zijn nieuwe varianten van bestaande bestsellers. Ze zitten in dezelfde geurfamilie, maar leggen andere accenten: een intense of net luchtige variant, een andere formule... Ondertussen hebben quasi alle populaire parfums een verzameling aan flankers. Origineel? Niet echt. Handig? Dat wel, want je kan nooit verkeerd kiezen. Twijfel je nog altijd? Vraag dan om een staaltje van dezelfde geur mee in de cadeauverpakking te stoppen. Op die manier kan je het parfum proberen zonder de verpakking open te maken. Zo kan je het achteraf probleemloos ruilen.

Weet voor wie je koopt

Welke geur draagt de ontvanger nu? Is het een eau de parfum, een eau de toilette of een eau de cologne? In welke geurenfamilie valt het? Is het fruitig, houtachtig, bloemig, oriëntaals of eerder fris? Een andere weggever is iemands smaak op vlak van eten. De kans is groot dat iemand die niet van tafel kan zonder dessert te bestellen ook van zoete parfums zal houden.

Een parfum is een reflectie van wie we zijn. We beschrijven een parfum niet voor niets vaak op dezelfde manier als we iemands persoonlijkheid zouden beschrijven: sprankelend en vrolijk of net discreet en elegant. Complex versus simpel, altijd opgemaakt of net heel naturel. Houdt iemand ervan om op te vallen of blijft hij of zij liever op de achtergrond? Een extravagante ziel of eerder gereserveerd? Avonturier of huismus? Een romanticus of net stevig met beide benen op de grond? Door even stil te staan bij wie iemand diep vanbinnen echt is, kan je heel dicht bij het perfecte parfum komen.

Geef een boodschap cadeau

Aangezien een parfum zo persoonlijk is, kan je het ook over een compleet andere boeg gooien. Koop een flesje niet voor de geur, maar voor de betekenis. Omdat het op een unieke manier verbonden is met de drager. De naam die fungeert als inside joke, de flacon die doet denken aan jullie lievelingsdrankje of de geurnoten die je naar je favoriete reisbestemming voeren. Op die manier is de geur zelf minder doorslaggevend, maar draait het vooral om de emotionele waarde.

