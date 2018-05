Waarom millennials langer maagd blijven dan hun ouders Margo Verhasselt

08 mei 2018

09u51

Bron: The Independent 0 Nina Op het menu: minder alcohol, meer selfies, meer avocado's en minder werkzekerheid. Het leven van de doorsnee millennial ziet er een pak anders uit dan dat van hun ouders. Maar ook het seksleven van 'de jeugd' is verschillend, ze zouden namelijk langer wachten met seks dan de oudere generaties.

De University College van Londen ondervroeg meer dan 16.000 mensen, waaruit bleek dat een op acht nog nooit seks had gehad op hun 26ste. Onderzoekers bestudeerden het leven van mensen die geboren werden tussen 1989 en 1990 vanop het moment dat ze veertien werden.

De reden waarom ze langer wachten? Ze komen te veel in contact met porno en hebben daardoor bang voor intimiteit. "Millennials zijn opgegroeid in een cultuur waar hyperseksualiteit een angst voor intimiteit creëerde," legt psychotherapeut Susanna Abse uit aan The Sunday Times.

"De vrouw moet altijd zin hebben, met haar geweldig mooi lichaam en mannen moeten dan weer een permanente erectie hebben. Dat is afschrikwekkend," gaat ze verder.

Naast de 12,5% die nog nooit seks hadden, ontdekte de studie ook dat 90% zijn maagdelijkheid verloor wanneer ze negentien jaar oud waren. Amper 1% verloor zijn maagdelijkheid tussen zijn 23 - 26ste.