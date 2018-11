Waarom Meghan Markle vaak marineblauw draagt Stefanie Tirtichnik

04 november 2018

10u04 0 Nina Het is de royaltywatchers onder ons ongetwijfeld al opgevallen, the Duchess of Sussex draagt de laatste tijd vaak donkerblauw. Of het haar eigen keuze is of opgedrongen wordt door een leger aan stylisten, blijft een mysterie. Maar één ding is zeker, de kleurkeuze is niet zomaar uit de lucht gegrepen.

Sinds haar officiële intrede in de koninklijke familie of haar bombastische huwelijk (het is maar hoe je het bekijkt) duikt ze vaak op in het blauw. Niet zomaar volgens trendwatcher en kleurexpert Hilde Francq: “Het is een veilige keuze want hoewel royals vaak frivole kleuren dragen, verdragen we dat vandaag de dag niet langer. We willen dat ze verantwoordelijkheid uitstralen. In die zin is het een goede keuze van Meghan en de link naar de Britse Royal Navy (marine) is mooi meegenomen”.

Blauw, blauwer, blauwst

Blauw straalt vertrouwen en ernst uit, dat verklaart waarom ze tijdens haar 16-daagse trip door Australië vaak voor de kleur koos. De zachtere tint oogt vriendelijker dan zwart. “We hebben al miljoenen jaren associaties met blauw en dan denken we vooral aan verre horizonten, open hemels, ... In de prehistorie waren dat positieve associaties en die dragen we nog altijd mee,” zegt Hilde Francq.

Is blauw jouw lievelingskleur? Dan ben je zeker niet de enige, bij enquêtes komt blauw het meest naar voor als favoriete kleur. “Elke blauwtint heeft wel een andere betekenis. Zo associëren we lichtblauw eerder met deugdelijkheid en zachtheid, denk maar aan babyblauw. Indigoblauw heeft dan weer een associatie met werkmanskledij of met subculturen die jeans dragen,” verklaart Francq.

Safe

Niet alleen voor Meghan Markle, maar ook voor stervelingen zonder blauw bloed is marineblauw een veilige, klassieke keuze waar bijna iedereen mee staat. Hilde Francq besluit: “Het is makkelijke te combineren en ziet er nooit goedkoop uit. Dus als je echt safe wil zitten: kies marineblauw!”