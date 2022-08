Waarom mannen vaker ’s ochtends zin hebben in seks. Prof: “Hun hormonale cyclus is anders dan die van vrouwen”

Hoe worden ‘Blind Ge­trouwd’-kandidaten gekoppeld? Experte onthult 1 factor: “Dit bepaalt het geluk van elke relatie”

De nieuwe ‘Blind Getrouwd’-kandidaten zijn bekend. Maar hoe voorspellen de experts of een match toekomst heeft? Relatietherapeute Sarah Hertens koppelt de kandidaten, en dat doet ze onder meer op basis van hun hechtingsstijl. “Begrijpen wat jouw hechtingsstijl is en die van je partner, kan wonderen doen voor een koppel.” Hecht jij je op een veilige, angstige of vermijdende manier? De experte helpt je jouw stijl — en zijn valkuilen — te herkennen. “Een partner die niet terugbelt of minder deelt? Dat zet een ‘angstig’ persoon aan tot naar gedrag.”

17 augustus