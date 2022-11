Waarom liefdesleed na je 40ste intenser is. “Ik keek in de spiegel en dacht: wie wil mij nu nog hebben?”

“Het woord ‘scheiding’ is al gevallen.” Overleven Stijn en Nuria de ‘seven year itch’? Experts geven tips tegen de sleur

In 2015 gingen Nuria en Stijn in ‘Blind Getrouwd’ een levenslang liefdesavontuur aan. Nu, zeven jaar later, staat de beruchte ‘seven year itch’ voor hun deur: voor veel koppels de periode waarin de passie in hun relatie uitdooft. “Onze roze wolk wordt stilaan flou”, geeft Nuria toe. Relatietherapeuten Sarah Hertens en Wim Slabbinck bevestigen dat die itch echt bestaat. Ze geven tips om als koppel die sleur te overleven. “Probeer elkaar op lichamelijk vlak te herontdekken.”

26 september