Waarom laten zoveel vrouwen hun haar knippen na een break-up? Een filosofe en kapper over de psychologie van onze lange lokken

Beautyredactrice Sophie: In de categorie ‘televisiemomenten die me altijd zullen bijblijven’, prijkt ‘Diana: In Her Own Words’, een documentaire over wijlen prinses Diana, ergens in de top drie. Met name het ­moment waarop de prinses gevraagd wordt naar het kantelmoment in haar leven, het ogenblik waarop ze zich niet langer slachtoffer voelde maar het heft weer in eigen handen nam. Haar antwoord: “Toen Sam (haar kapper, red.) mijn haar afknipte. Het was het begin van iets anders.”