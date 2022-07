Waarom kicken we zo op moord- en misdaadverhalen? Expert: “Anders dan we lang dachten, roepen ze géén afkeer op”

Klaar voor Wimbeldon? ‘Tenniscore' of plooirok­jes, poloshirt en witte sokken zijn een trend

De sport- en modewereld vloeien al een aantal jaar mooi in elkaar over. Aanvankelijk ging dat vooral om nonchalance, tegenwoordig kiezen we voor een meer flirterige, kokette look. ‘Tenniscore’ heet dat, een stijl die inspiratie haalt bij, je raadt het al, tennis. Plooirokken, skorts, hoge witte sokken en poloshirts: het kan allemaal. Zéker nu Wimbledon weer plaatsvindt.

