Waarom je smartwatch ervoor zorgt dat je slechter slaapt

“Ik ben echt niet voorbereid op een onveilige situatie.” En toch gaan Lotte (21) en Marie (25) alleen op reis

Vrouwen die alleen op reis gaan maar niet meer thuiskomen: ons land kende er zo recent twee. Is het zo onveilig om solo te reizen als je je mannetje niet kan staan? Lotte (21) en Marie (25) doen het en ondervonden waar de gevaren in schuilen. In een simpele wandeling. Of een man die je zomaar aanspreekt. Een reisexperte geeft soloreizigers concrete tips. “Let op met de vlucht die je boekt.”