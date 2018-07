Waarom je seksleven een vitamine D boost nodig heeft Margo Verhasselt

06 juli 2018

13u10 0 Nina Het zonnetje schijnt, onze huid wordt bruiner (of ja, roder), haren worden lichter, we zijn gelukkiger en lopen blijkbaar ook allemaal rond met - jawel- een broek vol goesting.

Een uur in de zon zitten, kan de temperatuur in de slaapkamer ook doen stijgen. Aan wat hebben we dat te danken? Vitamine D, ook wel de seks vitamine genoemd. Verschillende studies brachten aan het licht dat vitamine D, of een tekort aan vitamine D, de geslachtsdrift of zin in seks kan veranderen.

Aly Dilks, seks- en gezondheidsexpert van The Women's Health Clinic legt uit aan The Sun: "We weten dat mensen aan Seasonal Affective Disorder (een gemoedstoestand die door invloed van de wisseling van seizoenen uit balans raakt) kunnen lijden in de winter. De zon is dan ook erg belangrijk voor onze gezondheid." Zo zorgt de zon ervoor dat er verschillende chemicaliën vrijkomen, waarvan testosteron er een is.

"Wanneer we terugkijken naar de tijden van de holbewoners, zagen we dat mannen een volledige dag in de zon op dieren moesten jagen en 's avonds nog de energie nodig hadden om zich voort te planten. Dit is puur natuur."

Oestrogeen

Een tekort aan vitamine D kan dan ook voor een laag oestrogeengehalte bij vrouwen zorgen, wat gaat maken dat vrouwen niet veel zin hebben in seks. Bij mannen gebeurt exact hetzelfde maar dan met testosteron.

Maar oestrogeen laat vrouwen niet alleen sneller in bed duiken, het zorgt er ook voor dat de spieren in de vagina gezond blijven en dat er een gezonde afscheiding is.

Een ander onderzoek toonde ook al aan dat mannen met weinig zin in seks amper 30 minuten in de zon moeten zitten gedurende twee weken om een hoger libido te krijgen. Een goed excuus dus om zoveel mogelijk tijd in de zon door te brengen overdag en 's avonds de hitte tussen de lakens op te zoeken.