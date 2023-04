Waarom je online tips om beter te slapen maar beter niet vertrouwt. “Dit helpt wél echt”

Kan je de slaap niet vatten? Dan is het verleidelijk om online op zoek te gaan naar oplossingen, en die vind je massaal op YouTube. Het enige probleem is dat er ontzettend veel misinformatie staat op het videoplatform. Daarvoor waarschuwen onderzoekers van het Brigham and Women’s Hospital, een ziekenhuis van de Harvard Medical School.

De wetenschappers gaven op YouTube Engelstalige termen in voor ‘insomnia’ en ‘slaaptips’ en verzamelden zo een aantal video’s. Die filmpjes rangschikten ze vervolgens op basis van het aantal views en ze analyseerden tevens de kwaliteit van de informatie.

Oppassen voor populaire video’s van bloggers

Wat bleek: de populairste video’s werden gemiddeld acht miljoen keer bekeken. De makers van die populaire filmpjes zijn vooral bloggers, gezondheidscoaches en professionals met een medische achtergrond. En nogal verontrustend, maar de overgrote meerderheid bevat foute informatie over slaap. Meer dan 66 procent van de filmpjes hebben bovendien een commerciële insteek: ze zijn gemaakt om producten als matrassen of slaapmedicatie aan te prijzen.

De video’s van betrouwbare slaapexperts bevatten daarentegen geen misleidende informatie of adviezen, maar die haalden gemiddeld amper 300.000 kijkers.

Quote In de YouTube-video’s is er amper ruimte voor nuance. Integen­deel, ze bevatten veel clickbait. Rebecca Robbins, auteur van de studie

“Het lastige is dat gezondheidsinformatie vaak erg genuanceerd is, en in de YouTube-video’s is er amper ruimte voor nuance. Integendeel, ze bevatten veel clickbait en stimuleren je korte aandachtsspanne”, reageert Rebecca Robbins van de Harvard Medical School. “Foute informatie kan ertoe leiden dat mensen met een slaapprobleem niet de juiste zorg krijgen, en dat kan op de lange termijn zelfs schadelijk zijn voor hen.”

Hoe dan ook houdt slaap ons allemaal wakker, zeker als we een paar korte nachten na elkaar gehad hebben. Dan zijn er een aantal dingen die je volgens slaapexperts wel kunt proberen.

Genoeg van doelloos op je gsm scrollen wanneer je niet kan slapen? Dan kan je deze handige truc eens uittesten: nachttekenen. En dat kan je op verschillende manieren proberen. Je kan tekeningen verzinnen in je hoofd, die je dan ’s ochtends aan de ontbijttafel op papier zet, of ’s nachts meteen beginnen kleuren. “Je kan zelf je creativiteit de vrije loop laten en los uit de pols beginnen schetsen, maar je hebt ook echte mindful-kleurboeken”, vertelt slaapexpert Annelies Smolders. “Dit kan echt helpen, zolang je het op de juiste manier doet.”

Slaaptekort valt helaas niet op te lossen door in het weekend langer te blijven liggen. Volgens onderzoek heb je maar liefst vier dagen nodig om volledig te herstellen van amper één uur verloren slaap. “Ons lichaam heeft een andere aanpak nodig om te herstellen”, zegt slaapexpert Annelies Smolders. Van een lichtbril tot een kort dutje overdag: ze geeft een aantal praktische tips om dat aan te pakken.

Volledig scherm Slaapexpert Annelies Smolders. © RV

Het spreekt voor zich, maar wie een goede nachtrust wil, kruipt best niet te laat in bed. Alleen: wat is ‘te laat’ en wat is een ‘juiste’ bedtijd? Online slaapcalculators beloven het je te vertellen, er zijn er steeds meer te vinden op het internet. Deze calculators zijn gebaseerd op het feit dat je slaap uit cyclussen bestaat, waarin je telkens een lichte slaap, diepe slaap en REM- of droomslaap doorloopt. Een slaapcyclus duurt gemiddeld negentig minuten en in het beste geval doorloop je er elke nacht vijf of zes.

Slaapexpert Annelies Smolders gebruikt zo'n hulpmiddel bij sommige mensen, maar niet bij iedereen. Hoe bepaal je dan een goede bedtijd voor jezelf? Simpel: door na te gaan of je je ’s ochtends uitgeslapen voelt, zegt Smolders. “Als je echt moe wakker wordt, probeer dan eens een halfuur vroeger te gaan slapen.”

“Wie vaak, vanaf twee keer per nacht, naar het toilet moet, heeft ‘nycturie’. Hierdoor zakt jouw slaapkwaliteit”, legt Smolders uit. Ouderdom is een oorzaak, maar ook te veel (koffie) drinken overdag. Of het waarschijnlijkste: je hebt je blaas verwend en gaat overdag bij het minste gevoel meteen naar het toilet. Daar zijn opvallende, maar best makkelijke oplossingen voor. “Door de blaas te botoxen wordt die weer strak en sterk”, vertelt Smolders bijvoorbeeld. En ze geeft nog haalbare oplossingen om niet op te hoeven staan met een volle blaas in deze video.

“Willen we gaan slapen, dan moet ons brein rustig zijn en moeten we de hoeveelheid activiteit ­beperken. Tv-kijken, maar vooral lezen zorgt ervoor dat je in een soort tunnelvisie kruipt, wat rustgevend werkt. Ook relaxatieoefeningen helpen de slaperigheid te stimuleren. Maar nog beter is het om te focussen op één gedachte”, zegt Annelies Smolders.

“Schaapjes tellen dan maar? Dat maakt je inderdaad rustiger, maar het blijft nog altijd een vrij actieve gedachte. Denk liever aan een neutraal woord, zoals ‘bloempot’, en herhaal dat, stilzwijgend of fluisterend. Je ziet het visueel voor je, je brein vertraagt en je wordt automatisch rustig, wat je slaperigheid zal stimuleren.”

