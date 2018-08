Waarom je niet meteen hoeft te panikeren als je een seksdroom over iemand anders hebt

Nele Annemans

20 augustus 2018

17u46

Bron: Women's Health 0 Nina Dromen voelen vaak zo ongelooflijk, wel ja, echt. Dus als je plots 's morgens wakker wordt, jezelf betrappend op een droom over een partijtje rampetampen met iemand anders, kan dat best beangstigend zijn. Maar geen paniek. Je bent heus niet de enige én het hoeft niets te betekenen voor je relatie.

Bijna zestig procent van de vrouwen ging ooit vreemd, althans in hun dromen. Dat blijkt uit een studie bij bijna 1.000 mensen van het beddengoedbedrijf Leesa. Schort er dan bij al die vrouwen iets in hun relatie? "Absoluut niet", vertelt relatiepsycholoog Karin Anderson Abrell. "Dromen over een stomende nacht met iemand anders wil niet zeggen dat je je partner ook daadwerkelijk wil bedriegen. Ze zijn immers meestal gewoon het resultaat van je hersenen die door de gedachten en ervaringen van de afgelopen dag gaan", vertelt ze.

Droomde je over seks met je ex? Ook dat betekent niet per se dat je hem of haar terugwil. "Er zijn tal van triggers die ervoor kunnen zorgen dat je over je ex droomde. Misschien kwam je je ex onlangs tegen, zag je hem of haar iets posten op Intstagram, ging je naar een restaurant waar jullie samen vaak kwamen ... Meestal is die droom dan gewoon het gevolg van je sluimerende brein dat even terugkeert naar een vertrouwde plek", vertelt de relatietherapeute.

Was de persoon met wie je je wederhelft bedroog een willekeurige onbekende? "Dan kwam je misschien eerder gewoon iemand op straat of op het werk tegen die je wel aantrekkelijk vond - wat volkomen normaal is - en is die persoon in een willekeurige hoek van je brein blijven hangen", aldus Abrell. Idem als je toevallig droomde over een liefdesrelatie met die hottie uit je favoriete serie. Je droomde erover omdat je hem knap vond, niet omdat je je levensgezel écht wil bedriegen.

Als je dus eenmalig eens vreemdging in je dromen, sta er dan niet te lang bij stil. "Mensen flippen erover, maar hoeven dat helemaal niet te doen. Meestal betekent het niets", zegt Abrell. Als je daarentegen merkt dat je elke avond droomt over een hete nacht met iemand anders, is het misschien wel tijd om even stil te staan bij je relatie en erachter te komen of je iets mist. "Nogmaals, vaak betekent het niets, maar aan de andere kant zou het ook kunnen dat je brein je iets probeert te vertellen", aldus Abrell.