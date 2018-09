Waarom je beter niet te veel op je buik ligt Nele Annemans

Netflixmarathon gepland met een relaxerend maskertje op je gezicht en een lekkere versnapering in de hand? Ge-wel-dig idee! Alleen doe je dat volgens gezondheidsexperts beter niet al liggend op je buik.

Liggen op je buik - of je nu aan het surfen bent op je laptop, een goed boek aan het lezen bent of naar je favoriete serie kijkt - kan enkele risico's voor je gezondheid meebrengen. "Liggen op je buik zorgt ervoor dat de normale rondingen van je wervelkolom omgekeerd worden", vertelt chiropractor Sherry McAllister. En dat is volgens haar gevaarlijk. "Je wervelkolom is uitermate belangrijk voor je gezondheid. Hij beschermt het zenuwstelsel dat alle verschillende functies van je lichaam controleert en coördineert. Elke verstoring in die communicatie tussen je zenuwen en organen en lichaamsweefsels kan ervoor zorgen dat ze niet meer normaal kunnen functioneren."

Maar geen paniek. Van af en toe eens op je buik te liggen ga je niet meteen veel last ondervinden. Maar dat betekent ook dat tegen wanneer de eerste symptomen opduiken, wat zelfs maanden of jaren kan duren, de schade al geschied kan zijn. En helaas zijn het twee wel heel belangrijke plekjes van je lichaam die getroffen worden. Als eerste je darmen en blaas, want door de druk kunnen obstipatie en blaasproblemen ontstaan. Ten tweede je ademhaling. Als je je middenrif niet volledig laat samentrekken en uitzetten, haal je namelijk niet diep genoeg in en uit. En daarvan is bewezen dat het angst en stress verergert.

Maar nogmaals, je hoeft je niet meteen zorgen te maken. Bovendien zijn er nog tal van houdingen waarin je je veilig kan ontspannen. Als je nood hebt om wat te relaxen, leg je dan op je rug en laat je ondersteunen door een paar comfortabele kussens. Je zal er even zen van worden - beloofd.