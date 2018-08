Waarom je altijd het deksel moet sluiten voor je het toilet doortrekt Valérie Wauters

22 augustus 2018

18u11

Bron: Good Housekeeping 8 Nina Denk jij er altijd aan om het deksel te sluiten voor je het toilet doortrekt? Neen? Na het lezen van dit stuk vergeet je het vast nooit meer. Een tipje van de sluier: poepdeeltjes op je tandenborstel. Echt.

Laat me om te beginnen even omschrijven wat er gebeurt als je het toilet doortrekt. Met een vlotte beweging spoelt het water je ontlasting weg, rechtstreeks de riool in. Of tenminste: dat is wat je waarschijnlijk denkt. In werkelijkheid worden er ook minuscule deeltjes van je ontlasting de lucht in geslingerd, rechtstreeks op je handdoeken, badkamervloer en zelfs op je tandenborstel. Bah.

In wetenschappelijke termen (ja, er bestaat werkelijk een wetenschapstak die zich daarmee bezighoudt) wordt dit de ‘toiletpluim’ genoemd. Door de kracht van het water worden minuscule deeltjes van je urine of feces de lucht in geslingerd, tot wel 4,5 meter hoog.

Een eerste onderzoek naar dit fenomeen gebeurde al in de jaren '50, maar echt baanbrekend onderzoek kwam er pas in 1975, toen in het magazine 'Applied Microbiology' een stuk werk gepubliceerd, waarin onderzoeker Charles P. Gerba vermeldde dat het toilet doortrekken ervoor zorgde dat E. coli bacteriën de ruimte in werden geslingerd, die nog gedurende vier tot zes uur levensvatbaar waren.

Met de hedendaagse toiletten loopt het gelukkig zo’n vaart niet, maar uit een meer recente studie komen nog steeds huiveringwekkende conclusies. Zo speelt de toiletpluim een belangrijke rol bij het verspreiden van bepaalde infectieziekten, waardoor de ziekteverwekker wordt afgescheiden in uitwerpselen of braaksel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het norovirus of griep.

De makkelijkste en meest logische manier om deze viezigheid tegen te gaan is natuurlijk door gewoon het deksel van het toilet te sluiten voor je doortrekt. Uit onderzoek blijkt immers dat er maar liefst twaalf keer zo veel diarree-veroorzakende bacteriën in de lucht zitten in badkamers waar er doorgetrokken wordt met het deksel open. Je weet dus wat je te doen staat!