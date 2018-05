Waarom je af en toe best humeurig mag zijn Liesbeth De Corte

15 mei 2018

06u48

Bron: Tonic 0 Nina Af en toe is de mens een humeurig, chagrijnig of droevig beestje. In plaats van die emoties te omarmen, proberen we ze meestal te verstoppen. Maar volgens verschillende studies is dat helemaal niet nodig, integendeel.

We groeien op in een tijd waarin alles kan en alles mag, waardoor het ook lijkt alsof we aan de lopende band vrolijk en gelukkig moeten zijn. Een gevoel dat nog eens versterkt wordt door sociale media. Zeker als je door Instagram scrollt, lijkt het wel alsof iedereen de tijd van z’n leven heeft. Terwijl dat natuurlijk niet het geval is. Maar hoe vaak zie je een slordig, onopgeruimd huis passeren in vergelijking met de overload aan perfecte Pinterest-interieurs? Of hoe vaak gebeurt het dat iemand een foto van zichzelf post, terwijl ‘ie eenzaam en alleen thuiszit? Jamais, maar plaatjes van een feestje met vrienden of van je avonturen op reis worden dan weer à volonté gedeeld.

Soms gaat het zo ver dat we het proberen te verbergen als we verdrietig, boos, eenzaam of gewoon slechtgezind zijn. Nochtans zijn er veel meer negatieve emoties dan positieve, zoals angst, woede, schaamte of walging. Zulke emoties zijn net handig omdat ze je helpen om gevaarlijke situaties te herkennen en te vermijden. Hetzelfde geldt voor triestig zijn. Af en toe een traantje laten, helpt je door een moeilijke periode én het is een signaal voor anderen dat ze je een handje moeten helpen.

Er zijn ook steeds meer studies die aantonen dat humeurig of verdrietig zijn zelfs voordelen heeft. Een overzichtje:

Volgens Australische wetenschappers is een slechte mood goed voor je geheugen. Als mensen buiten rondlopen met slecht weer, en dus ook met een slecht humeur, dan herinneren ze zich meer details van hun wandeling dan mensen die op straat zijn met mooi weer. Het zorgt er met andere woorden voor dat je aandachtiger bent voor wat er om je heen gebeurt.

Volgens één van die Australische onderzoekers, Joseph Forgas, zorgt een slecht humeur er ook voor dat je mensen strenger gaat beoordelen. Zo zullen rechters die een lastige dag achter de rug hebben, de mensen die voor hun neus staan accurater gaan inschatten. Hij beargumenteert dat mensen die met een rooskleurige bril naar de wereld kijken, iets te enthousiast een eerste indruk vormen. Wie geïrriteerd is, zal daarentegen minder snel terugvallen op simplistische stereotypen.

Uit een derde experiment blijkt dat je humeur ook een invloed heeft op je doorzettingsvermogen. In vergelijking met mensen die vrolijk zijn, zullen mensen die zich ongelukkig voelen meer hun best doen als ze een moeilijke vraag voorgeschoteld krijgen. Tijdens de proef werd al snel duidelijk dat ze meer tijd namen om een opdracht uit te voeren, dat ze meer vragen probeerden op te lossen en dat ze ook meer correcte antwoorden gaven.

Nog een studie van Forgas: de Aussie heeft bekeken of het ook je communicatiestijl beïnvloedt. Je zou denken dat mensen die triestig zijn, anderen sneller zullen afsnauwen. Mis poes. Volgens de wetenschapper zijn ze net beleefder, zullen ze meer doordachte argumenten gebruiken om iemand te overtuigen en hebben ze het ook sneller in de smiezen als iemand een dubbelzinnige ondertoon heeft.

Een laatste experiment van Forgas heeft aangetoond dat mensen die geprikkeld zijn, zich minder egoïstisch gedragen. “Wie in een dipje zit, schenkt meer aandacht aan sociale normen en verwachtingen, en ze gedragen zich dus ook eerlijker tegenover anderen”, besluit hij.