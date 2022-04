Waarom ‘hot pink’ de Grammy Awards domineerde. “Roze heeft een psychologisch effect op ons”

De loper mocht dan wel rood zijn gisterenavond, de outfits kleurden duidelijk roze. Maar liefst veertien beroemdheden droegen (fel)roze naar de 64e editie van de Grammy Awards. We mogen dus gerust spreken van een trend, en die valt volgens moderedacteur David Devriendt logisch te verklaren. “Studies tonen aan dat de kleur heel goed zou werken in gevangenissen.”

Elk jaar komt op de Grammy Awards de crème de la crème van het (muziek)wereldje samen om prijzen uit reiken aan de beste artiesten van het moment. Maar iedereen weet dat het evenement niet uitsluitend draait om muziek: ook de outfits van de sterren worden zorgvuldig onder de loep genomen.

En we konden weer heel wat indrukwekkende ontwerpen spotten. We denken meteen aan popprinsessen Lady Gaga, Doja Cat en Dua Lipa, die de tongen deden rollen met hun adembenemende outfits. Tayla Parx kwam als, ahum, dinosaurus? Avril Lavigne bracht dan weer punkrock naar de rode loper. Kortom: genoeg (mode)stof om te bespreken. Een overzicht van de meest memorabele looks vind je hier.

Pretty in pink

Wie goed keek, zag vooral dat roze het bijzonder goed deed. Al moest je daar niet eens zó goed voor kijken: de kleur was werkelijk overal. Onder andere Chrissy Teigen, wederhelft van zanger John Legend en zangeressen Saweetie, Tinashe en St. Vincent werden pretty in pink op de rode loper gespot.

Justin Bieber, Travis Barker en Billy Porter bewezen dan weer dat roze allesbehalve een vrouwenkleur is. The Kid Laroi verfde voor de gelegenheid zelfs zijn krullen in een roze tintje, en hield de rest van zijn outfit simpel in één kleur. En dat is nog maar een greep uit de lijst sterren die roze als thema of accent kozen.

Volledig scherm Justin Bieber en Hailey Bieber op de 64e editie van de Grammy Awards. © FilmMagic

In tijden van chaos

Roze, en dan specifiek felroze of hot pink, leeft duidelijk als trend. Volgens onze moderedacteur is dat niet zo heel gek. “Felroze is een kleur die het altijd goed doet in tijden van chaos. Het staat voor optimisme, onschuld en vrolijkheid, allemaal dingen die je tijdens onzekere tijden van oorlog en crisis tekort komt.” Naast het feit dat roze optimisme uitstraalt, blijkt het ook een psychologisch effect op ons te hebben.

“Verschillende studies toonden al aan dat de kleur heel goed zou werken in gevangenissen of bij psychiatrische patiënten die opgesloten zitten, omdat roze een kalmerend effect heeft op mensen. Nu we in speciale tijden leven is het verschijnen van roze tinten op de catwalks logisch. Roze is een kleur die frustraties tempert, en hoop geeft. Geen deprimerende kleuren, maar dromen over de toekomst.”

Volledig nieuw is de kleur roze in ons kleurenpalet niet: millennial pink, een zachter roze, was de afgelopen jaren overal. “De millennial pink-trend was meer dan een hype”, vervolgt Devriendt, “het was een echte beweging. De naam zegt het zelf: vooral bij millennials werkte de kleur goed. Hoewel millennial pink nog niet volledig zal verdwijnen, ligt de nadruk vandaag meer op hot pink.”

Een schoolvoorbeeld van hot pink is de jurk van Saweetie, terwijl Tinashe in millennial pink verscheen.

Volledig scherm Saweetie © Getty Images

Volledig scherm Tinashe © FilmMagic

“Kleurexperts voorspellen dat we na millennial en hot pink zullen evolueren naar gebrand koraalroze met warme ondertonen", besluit Devriendt. “Pantone noemt die kleur, die ergens tussen roze en rood in zit, burnt coral.” Chrissy Teigen loopt alvast goed voor op die trend met haar koraalkleurige jurk.

Volledig scherm © Getty Images for The Recording A

Volledig scherm Kourtney Kardashian en Travis Barker © FilmMagic

