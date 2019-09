Varken voor alle vorken Gesponsorde inhoud Waarom het zo belangrijk is om tijd door te brengen met je vriendinnen Aangeboden door Lekker van bij ons

23 september 2019

09u00 0 Nina Eerlijk: wanneer was de laatste keer dat je een volledige avond je vriendinnen voor jezelf had? Je bent niet alleen als je beschamend lang moet nadenken over die vraag. Anno 2019 hebben we het allemaal zo druk dat quality time doorbrengen met je vriendinnen vooral een kwestie van time management is, om in al die volle agenda’s een vrij momentje te vinden. Want ja, je wil ook tijd doorbrengen met je gezin, regelmatig sporten, je hobby onderhouden, je familie zien,…

Na een lange werkdag of een vermoeiende dag met de kinderen ben je bovendien al blij als je eens een avond uitgestrekt op de bank kan doorbrengen. Herkenbaar? Natuurlijk wel. Maar juist op dié momenten zou je je vriendinnen moeten opbellen voor een gezellige girls night. Het is immers bewezen dat vrienden een grotere impact hebben op je psychologische welzijn dan je familie of je partner. Reden te meer om die vriendschappen te koesteren!

Je kan je hart luchten

De kinderen waren lastig, je lief bleef te lang op café plakken, je baas passeerde je alweer voor die promotie... Wanneer het allemaal even te veel is, dan staan je vriendinnen altijd voor je klaar. Na een avondje babbelen en een goed glas wijn (of een lekkere mocktail) kan je er weer tegenaan!

Ze zijn altijd eerlijk

Je vriendinnen kan je op hun woord geloven. Ze zijn er niet om zomaar ja te knikken bij alles wat je zegt of doet. Je mag je mening zeggen en zij uiten die van hen. Ze laten je klagen over hoe onattent je lief is, maar wijzen je er ook op als je eens ongelijk hebt. Echte vriendinnen kunnen 100% open en eerlijk zijn tegen elkaar. En dat heb je soms wel eens nodig!

De beste ontspanning ever

Of je nu samen naar de wellness gaat of totaal buiten je comfortzone kiest voor een workshop houtbewerking, vriendinnentijd is pure ontspanning! Zie een girls night daarom ook niet als nóg een taakje op je to-do-lijst, maar als een welverdiend relaxmoment. Je vergeet de dagelijkse beslommeringen, je kan bij elkaar uithuilen, maar vooral: jullie kunnen elkaar altijd weer opbeuren. Er bestaat geen betere work-out voor de lachspieren!

Plan daarom regelmatig een girls night in. Doe dit bijvoorbeeld elke vier weken op een vaste avond, zodat het niet vrijblijvend is en iedereen er tijd voor maakt. Word je al moe bij het idee van optutten en de deur uitgaan? Je hoeft het niet te ver te zoeken: blijf gewoon lekker thuis! Stuur je huisgenoten een avondje op pad en nodig je vriendinnen uit. Aperitiefje, samen koken en gezellig ontspannen. Zelfs de afwas wordt plezanter samen!

Samen koken

Samen koken is altijd leuker, maar hou het vooral simpel. Dit lekker gerechtje is perfect om samen klaar te maken: terwijl de gratin in de oven staat, kunnen jullie keuvelen bij een lekker aperitief!

Gekarameliseerde varkensreepjes met rode kool en aardappelgratin

INGREDIËNTEN

600 g varkensreepjes • 2 el arachideolie • 150 g zilveruitjes • 1 el vloeibare honing • ½ tl Provençaalse kruiden • 1 dl witte wijn • halve rode kool, zeer fijngesneden • geraspte schil van ¼ sinaasappel • 1 dl versgeperst sinaasappelsap • 1 dl water • versgemalen peper • zout • rucola

Voor de aardappelgratin:

800 g vastkokende aardappelen• 2 teentjes knoflook, fijngesneden • 1 dl room • 1,5 dl melk • 125 g geraspte kaas • boter • peper en zout

RECEPT

• Verwarm de oven op 170°C. Schil de aardappelen en snijd ze in dunne schijfjes. Vet de ovenschaal in met boter. Schik de aardappelschijfjes in de schaal. Verdeel de knoflook over de aardappelen. Meng de melk en de room in een kom. Kruid met zout en peper en giet over de aardappelschijfjes. Bestrooi het geheel met kaas. Bedek de aardappelen met aluminiumfolie en bak ze 30 minuten in het midden van de oven. Verwijder na 30 minuten de aluminiumfolie en laat de aardappelgratin nog 30 minuten bakken voor een mooi korstje.

• Zet een pan op het vuur en laat er een eetlepel arachideolie in heet worden. Roerbak het vlees tot het mooi bruin is. Voeg de uitjes en de honing toe en laat 2 minuten bakken. Kruid met de Provençaalse kruiden, peper en zout.

• Giet de witte wijn erover en laat even sudderen. Voeg de rode kool toe en bak 10 minuten. Roer regelmatig. Voeg de sinaasappelschil, het sinaasappelsap en het water toe en laat nog 15 minuten zachtjes stoven met een deksel op de pan. Breng verder op smaak met peper en zout.

• Verdeel de gekarameliseerde varkensreepjes en de rode kool over de borden. Serveer met de aardappelgratin en wat rucola.

https://www.lekkervanbijons.be/recepten/gekarameliseerde-varkensreepjes-met-rode-kool-en-aardappelgratin