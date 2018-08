Waarom fantaseren over je partner goed is voor je relatie mv

26 augustus 2018

10u30

Bron: bustle/metro.uk 2 Nina Van een rendez-vous met een beroemdheid tot een ménage à trois met twee supermodellen, het lijstje aan seksuele fantasieën is eindeloos. Maar helaas moeten we jouw fantasie even doorprikken. Je kan namelijk beter fantaseren over je eigen partner.

"Je bent vrij om te fantaseren", stelt seksuoloog en relatie-expert dokter Nikki Goldstein. "Het is niet altijd logisch, en dat moet het ook niet altijd zijn." Je fantasieën moet je de vrije loop laten gaan, maar nieuw onderzoek toont toch aan dat we onze dagdromen het best niet te ver van huis zoeken.

Een kleinschalig onderzoek dat gepubliceerd werd in 'The Personality and Social Psychology Bulletin' toont namelijk aan dat als je fantaseert over je huidige partner, dat de band met je partner kan versterken.

De onderzoekers van de Interdisciplinary Center Herzliya uit Israël bestudeerden daarvoor het effect van dyadic-fantasieën (fantasieën die je hebt over je partner) en extra-dyadic-fantasieën (fantasieën die je hebt over iemand anders). Bij de eerste twee studies werden vier studenten die een relatie hadden gevraagd om te fantaseren over hun partner of over iemand anders. Daarna kregen ze een vragenlijst over activiteiten waarvan een relatie sterker wordt. Sommige van deze activiteiten waren seksueel getint, andere niet. De onderzoekers ontdekten dat de mensen die gefantaseerd hadden over hun eigen partner meer zin hadden om deel te nemen aan activiteiten die bevorderend waren voor hun relatie.

Vervolgens vroegen de onderzoekers aan de deelnemers om hun fantasieën zes weken lang neer te pennen. Ook negatieve en positieve details over hun relatie moesten bijgehouden worden. En zoals je al kan denken: als mensen meer over hun partner fantaseerden, vonden ze die ook aantrekkelijker én hadden ze minder negatieve opmerkingen over hun relatie an sich.