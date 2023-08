Waarom er nu al wachtlijsten zijn voor deze adventskalenders. “Inhoud is 4 keer zoveel waard”

De kans dat je nu al bezig bent met kerst is eerder klein. En toch: als je dit jaar een beauty-adventskalender onder de kerstboom wil, maak je er maar beter werk van. Voor de populairste zijn er nu al wachtlijsten zo lang dat ze gegarandeerd op dag 1 uitverkocht zullen zijn. Beautyredactrice Sophie legt uit waarom dat helemaal niet zo gek is als je denkt.

Kalkten families in de 19e eeuw bij wijze van adventskalender nog krijtstreepjes op hun muur, dan heeft de adventskalender anno 2023 een hele metamorfose ondergaan. Waren het enkele jaren geleden voornamelijk ongeduldige kindervingertjes die vierentwintig dagen op rij een chocolaatje tevoorschijn toverden, dan prutsen we tegenwoordig allemaal graag kartonnen deurtjes open.

Ondertussen sprongen tal van andere branches mee op de kerstslee: want wat dacht je van een adventskalender met sokken, thee, wijn, kaarsen of zelfs Stabilo-balpennen? Al is er slechts one calendar to rule them all: de beauty-adventskalender.

Ontzettend veel producten voor een fractie van de werkelijke kost?

Dacht je dat Taylor Swift-tickets scoren een opgave was? Probeer dan maar eens om de adventskalender van Cult Beauty of Looktantastic in huis te halen. De meeste kalenders worden midden volgende maand gelanceerd, maar als je daar niet van op de hoogte was — lees: op de wachtlijst stond — grijp je er onverbiddelijk naast.

Hoe komt het eigenlijk dat de beauty-advenstkalender big business is? Voor de merken is het simpel: het is de perfecte manier om zichzelf onder de aandacht te brengen. De verzamelkalenders van grote warenhuizen en parfumerieën zijn de perfecte gelegenheid voor kleinere beautybrands om zichzelf te promoten: het biedt hen een enorm platform om hun producten tot bij een nieuw en groter publiek te krijgen.

Deze adventska­len­der zal ongeveer 290 euro kosten. Een astrono­misch hoog bedrag, maar toch is de doos in een mum van tijd uitver­kocht Beautyedactrice Sophie Vereycken

Voor merken die hun eigen kalender lanceren is het dan weer een handige manier om de spotlights (opnieuw) op hun bestsellers, nieuwigheden én minder bekende producten te richten.

Waarom de consument er zo verzot op is? Simpel: als je slim shopt, haal je ontzettend veel producten in huis voor een fractie van de werkelijke kost. Neem nu de adventskalender van Liberty. Die zal dit jaar zo’n 250 pond kosten (omgerekend ongeveer 290 euro). Een astronomisch hoog bedrag, maar als je weet dat de inhoud maar liefst 4 keer zoveel waard is (1.043 pond of 1.219 euro), dan is het niet zo gek dat de doos in een mum van tijd uitverkocht is.

Het is de perfecte mix van nostalgie én anticipatie — want wat zou er morgen achter dat deurtje zitten — van zelfverwennerij en waarde voor je geld. Kortom: de moeite waard om het eens te proberen.

