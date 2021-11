Waarom ‘eens diep in en uit ademen’ niet altijd een oplossing is voor stress, integendeel

Van de Grand Canyon van België tot het futuristi­sche wijnbergei­l­and in Luxemburg. Deze 3 natuurpar­ken zijn echt het ontdekken waard

Het herfstseizoen is volop aan de gang. Wandelschoenen worden aangetrokken, bospaden worden overrompeld en de warme choco’s vliegen over de toog. De herfst is dan ook het ideale moment om te genieten van de natuurpracht in onze omgeving. En die is er genoeg. Dat bewijzen volgende drie natuurparken in België, Duitsland en Luxemburg. Nu is het aan jou om ze te ontdekken!

20 november