Waarom een paar uur tuinieren voor wonderen kan zorgen

02 juli 2018

13u08

Bron: elle.nl

De ideale manier om een gezondere levensstijl te bemachtigen? Twee tot drie uur lichaamsbeweging per week helpt je goed op weg. Geen tijd voor de fitness? Geen probleem. Enkele uurtjes tuinieren zijn niet alleen positief voor de tuin, maar ook voor jou. Enkele voordelen op een rij.

Je leeft er langer door

Een Japans onderzoek onderzocht de link tussen de duur van je leven en het hebben van natuur in de buurt van waar je woont. De gewoonten van 3.000 senioren werden onder de loep genomen. Mensen die heel hun leven in de buurt van wat groen doorbrachten, dus op wandelafstand van een tuin, park of ander stuk natuur woonden, leven gemiddeld langer dan mensen die dat niet doen.

Het is goed voor je mentale gezondheid

Ook ons buurland deed onderzoek naar de positieve voordelen van tuinieren. NIVEL, Netherlands Institute for Health Services Research, ontdekte dat tuinieren ervoor kan zorgen dat je minder stress krijgt en je mentale gezondheid over het algemeen verbetert.

Je eet gezonder

Groene vingers en een eigen moestuin? Dat zorgt ervoor dat je verse groenten binnen handbereik hebt en dus ook gezonder eet. Nogal logisch, horen we je al denken. Maar dat is niet alles. De University of Florida bewees dat eerstejaars studenten meer fruit en groenten eten wanneer ze vroeger de handen uit de mouwen staken in de moestuin, of wanneer ze dat nu nog steeds doen.

Het kan de fitness vervangen

Geen zin om bij deze warme temperaturen in een overvolle zaal te staan zweten? Waarom dan niet even de tuin in trekken voor de nodige beweging. Zo kan je met drie eenvoudige klusjes heel wat oefeningen vervangen.

1. Onkruid wieden = squats

De geliefde kniebuiging die wonderen doet voor billen en achterwerk is de ideale oefening tijdens het onkruid wieden. Zelfs voor onervaren sporters (of tuiniers) is de squat makkelijk uit te voeren. Een stevige kont en een onkruidvrije tuin, twee vliegen in één klap.

2. Snoeien en vegen = biceps curl

Hagen snoeien, zeker boven je hoofd, is perfect om je bovenarmen te trainen. Doe daar nog het intensief opvegen van de restjes bij en je krijgt een volwaardige work-out voor je bovenlichaam. Wie nog geen degelijke snoeisnaar heeft, kiest best voor een lichtgewicht om overbelasting te vermijden.

3. Harken = crunches

Door je buik- en bekkenbodemspieren op te spannen tijdens typische tuintaakjes als harken, kan je makkelijk werken aan een stevigere buikzone.