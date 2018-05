Waarom een paar keer per week in de sauna gaan goed voor je is MV

03 mei 2018

09u09

Bron: TIME 0 Nina Voor de sporters onder ons is het een puur genot: in de sauna gaan na een stevige work-out. Een studie toont nu ook aan dat even flink zweten een paar keer per week alleen maar goed voor je is.

Een paper uit de Journal Neurology toont aan dat wie regelmatig in de sauna gaat, minder kans maakt op het krijgen van een beroerte. "Onze ondervindingen zijn erg sterk," legt onderzoeker Setor Kunutsor van de universiteit van Bristol uit aan de TIME. "De mensen die vier tot zeven keer per week in de sauna gingen, maakten 60% minder kans om een beroerte te krijgen dan mensen die maar een keer per week in de sauna gingen."

De studie bekeek de gewoonten van mensen uit Finland, waar in de sauna gaan bij de dagdagelijkse gewoontes hoort. 15 jaar lang werd het leven van 1.628 mensen onder de loep genomen, en moesten ze regelmatig vragen beantwoorden over hun saunagebruik en levensstijl. Daarnaast ondergingen ze ook verschillende gezondheidstesten.

60% lager

Tijdens deze periode kregen zo'n 155 mensen uit het onderzoek een beroerte. De onderzoekers gebruikte die data om de beoordeling te maken op basis van 1000 mensen, die werden verdeeld over drie verschillende groepen: mensen die een keer per week in de sauna gingen, een groep die twee tot drie keer per week in de sauna ging en een andere vier tot zeven keer per week. Toen werd duidelijk dat er een verband was tussen de mensen die het meest in de sauna gingen, zij hadden het minst kans op een beroerte. Terwijl de kans op een beroerte over het algemeen bij de hele groep relatief laag lag, was de kans voor de grootste saunaliefhebbers toch nog 60% lager.

De resultaten zijn waarschijnlijk te wijten aan het effect dat een sauna op de bloeddruk heeft. De warmte van een sauna gaat de bloedcirculatie versnellen, en de bloeddruk verlagen legt onderzoeker Kunutsor uit. Daarnaast stimuleren de houten hutten ook ons immuunsysteem, verminderen ze stress en hebben ze nog tal van andere voordelen.