Waarom een mammografie je niet altijd behoedt voor borstkanker. Proffen: “Moeilijk bij vrouwen met dicht borstweefsel”

Leven in je badjas? Zalig, maar de ultieme bron voor bacteriën. Dit is hoe vaak je hem echt moet wassen

Ah, de badjas. Hij is zacht, warm en comfortabel en als we nooit meer naar buiten moesten, dan zouden we er haast in leven. Maar al ooit stilgestaan bij hoe vaak je die moet wassen? Want ook bacteriën vertoeven er even graag in als jij.

8 januari