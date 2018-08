Waarom een grote kuis in je sociaal netwerk positief is voor je gezondheid Margo Verhasselt

02 augustus 2018

11u05

Bron: The Independent 0 Nina Een gezonde levensstijl, mooie uitstraling, goede job, veel geld. Allemaal ingrediënten voor een gelukkig leven als je het aan de meeste mensen vraagt. Maar onderzoek toont aan dat ook ons gezelschap een steentje bijdraagt bij aan ons geluk.

Mensen zijn kuddedieren. Ja, echt waar. Met wie je omgaat, bepaalt ook je gedrag. Daar is ook onderzoek naar gedaan. Wetenschapper Dan Buettner bekeek de gewoontes van mensen die in blue zones leven. Blue zones zijn plaatsen op de wereld waar mensen langer leven dan gemiddeld. Wat bleek? Positieve vriendschappen kwamen vaker voor op deze plaatsen. Gezonde vrienden hebben werkt aanstekelijk. Zo gaan mensen die zich laten omringen door sporters of gezonde eters sneller de neiging hebben om zelf ook hun sportschoenen aan te trekken of gezond te kokerellen.

"Vrienden kunnen een onuitputtelijke invloed hebben op je gezondheidsgewoontes op een manier dat je dieet dat nooit kan," legt Buettner uit aan The Independent.

In Okinawa, Japan, worden vrouwen over het algemeen 90 jaar. Oftewel het oudste in de hele wereld. Daar vormen mensen een soort groep dat de naam 'moai' krijgt. Een moai is een groep van vijf mensen die sociale, logische, emotionele en financiële steun geven aan elkaar en dat doen ze hun hele leven lang. Een goed idee, meent Buettner. "Volgens de traditie kiezen hun ouders hun moais wanneer ze geboren worden, vervolgens blijven ze hun leven lang samen."

In een moai heeft de hele groep profijt wanneer het goed gaat met een persoon, wanneer die een goede oogst heeft bijvoorbeeld. Daarnaast steunen ze elkaar bij ziekte of wanneer er een sterfgeval is in een van de families.

Grote kuis

Buettner probeert het principe van Japan door te voeren in de Verenigde Staten, waar hij mensen onderverdeelt in moais. "We geven hen een duwtje in de rug en motiveren hen om 10 weken lang tijd door te brengen met elkaar. Er zijn ondertussen moais van enkele jaren oud, en ze zijn nog steeds positief voor de gezondheid."

"Ik ben ervan overtuigd dat je een grote kuis moet houden in je sociaal netwerk om enkele gezonde jaren aan je leven toe te voegen," stelt Buettner. Hij raadt mensen aan om te focussen op drie tot vijf echte vrienden in plaats van op verre vrienden op Facebook."

"Over het algemeen wil je vrienden waar je een goed gesprek mee kan hebben," vertelt hij. "Je kan ze opbellen op een slechte dag en het zal hen oprecht iets kunnen schelen. Een vriendengroep is beter dan welk medicijn of anti-age product, en zal meer voordelen hebben dan wat dan ook."