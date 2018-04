Waarom een allergie 's nachts erger is en wat je eraan kan doen Margo Verhasselt

11 april 2018

15u07

Bron: the time 0 Nina Je kan er bijna een klok opzetten. Rond deze periode van het jaar zijn de allergieën plotseling weer daar. Alsof een lopende neus, niezen en jeukende ogen nog niet erg genoeg zijn, kunnen die vervelende allergieën er ook nog eens voor zorgen dat je amper slaap kunt vatten.

Het ligt niet aan jou, en je beeld het je ook niet in: allergieën zijn echt erger in de nacht. Dit is wat je moet weten over slapeloze nachten door die verschrikkelijke pollen.

Neerliggen verergerd de verstopping

Slecht nieuws, wanneer je neerligt in bed wordt het moeilijker om te slapen met die vervelende allergieën. Als je al een verstopte neus hebt, gaat hij hierdoor nog meer verstoppen. Door de anatomie van je neus en keel, gaat eigenlijk alles van uit je neus doorlopen naar jouw keel. Daardoor ga je meer hoesten en het moeilijker krijgen met ademen dan wanneer je rechtstaat.

Oplossing: extra kussens onder je hoofd zullen ervoor zorgen dat je rechter ligt en beter kunt ademen.

Er is te veel stof in je slaapkamer

Neen, er zijn niet meer pollen in de nacht. Ook al kan het erger voelen 's nachts, dat komt vaak omdat je met meer factoren van binnen in huis in aanraking komt. Zo zijn veel mensen allergisch aan elementen uit hun slaapkamer, zoals bijvoorbeeld stof, vocht of zelfs schimmel.

Oplossing: je slaapkamer zo vaak mogelijk verluchten. Probeer tapijten in slaapkamers te vermijden, of stofzuig ze zo vaak mogelijk. Gebruik een matrasbeschermer en overweeg een luchtververser.

Je huisdier slaapt bij jou

We mogen dan nog zo veel van Minoes en Blacky houden, eigenlijk hebben ze geen plaats in de slaapkamer. De vacht die onze trouwe viervoeters achterlaten zijn ware allergie aanval uitlokkers. Oké, het is heel gezellig om met onze zachte vriendjes te knuffelen maar als je al last hebt van allergie is het écht geen goed idee om ze mee in bed te nemen.

Oplossing: sorry, maar je moet even van je hart een steen maken en ze niet langer in de slaapkamer laten slapen.

Er zitten pollen in jouw huis

Als het niet de pollen van buiten zijn die je doen niezen, dan kunnen het wel degene zijn die je stiekem mee naar binnen bracht. Pollen kunnen in je haar zitten, op je huid en kleren.

Oplossing: neem altijd een douche voor je in bed gaat en doe een propere pyjama aan.

Meer over Blacky

gezondheid

ziekten

samenleving