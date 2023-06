Waarom doen mensen op sociale media alsof ze de hoofdrol spelen in een film van ‘Wes Anderson’?

Op sociale media zijn meer dan een miljard mensen in de ban van Wes Anderson. TikTok en Instagram staan vól filmpjes die doen denken aan de stijl van de regisseur. De makers kopiëren bewust zijn stokpaardjes: pastelkleuren, symmetrische composities en schilderachtige beelden. Waarom is dit zo’n grote hype? TikTok-journalist Jonas Lips legt uit. “Ze romantiseren hun leven.”

Je hebt het misschien al gezien: op Instagram of TikTok vind je vele video’s waarin mensen doen alsof ze in een film van Wes Anderson zitten. Ze tonen beelden van een vakantie in Spanje, een work-out, een lunch, een normale dag op kantoor, ... maar dan in de kenmerkende cinematografische stijl van de regisseur.

Op TikTok kregen video’s met de hashtag #wesanderson al meer dan 1,6 miljard views. Een fotografe uit Brooklyn, de 26-jarige Ava Williams, was een van de eersten die deze trend in gang zette. Ze legde haar treinreis van Connecticut naar New York vast. Begin april plaatste ze het filmpje online, ondertussen is het al miljoenen keren bekeken en doen mensen wereldwijd haar na.

♬ Obituary - Alexandre Desplat @avawillyums With a good imagination, everything is symmetrical. Let a girl day dream! #wesanderson

Wie is Wes Anderson?

In alle filmpjes zijn eenvoudige, alledaagse dingen te zien, zoals mensen die pendelen naar hun werk, gaan shoppen in een supermarkt, een wandeling maken door een stad of naar McDonalds gaan. Maar het bijzondere is dat alles recht uit een film van Wes Anderson (54) lijkt te komen.

De Amerikaanse regisseur heeft een heleboel kaskrakers gemaakt, zoals ‘The Royal Tenenbaums’ (2001), ‘Fantastic Mr. Fox’ (2009), ‘Moonrise Kingdom’ (2012) of ‘The Grand Budapest Hotel’ (2014). Stuk voor stuk films die hem filmprijzen en zelfs Oscarnominaties opleverden.

De visuele aantrek­kings­kracht van Wes Anderson spreekt veel mensen aan. Het inspireert hen om vergelijk­ba­re video’s te maken. Jonas Lips, TikTok-journalist bij HLN

In verschillende van zijn films worden gelijkaardige thema’s behandeld, zoals verlies, onmogelijke liefde of moeilijke familiebanden. “Al staat Wes Anderson vooral bekend om zijn unieke en esthetisch aantrekkelijke filmstijl”, reageert Jonas Lips, auteur en TikTok-journalist bij HLN. “Al zijn films bevatten herkenbare visuele elementen zoals symmetrische composities, levendige kleurenpaletten en een nostalgische sfeer.”

“Deze visuele aantrekkingskracht spreekt veel mensen aan”, vervolgt Lips, “en het inspireert hen om vergelijkbare video’s te maken op TikTok.”

Volledig scherm Scènes uit 'Moonrise Kingdom' en 'The Grand Budapest Hotel'. © Wes Anderson

“Mensen doen graag alsof ze de ‘hoofdpersoon’ in hun leven zijn”

Waarom is het dan nu zo’n hype om de regisseur te kopiëren? Ook daar heeft Jonas Lips een verklaring voor. “De trend is echt ontploft toen Wes Anderson zijn trailer van ‘Asteroid City’ uitbracht, zijn nieuwe film die op 14 juni in ons land verschijnt.”

Al ziet hij nog een tweede reden. “Het sluit vooral aan bij de populaire ‘Main Character’-trend op TikTok. Hierbij stellen TikTok-gebruikers zichzelf voor als ‘hoofdpersoon’ of ‘main character’ in hun eigen leven en doen alsof ze de hoofdrolspeler zijn in een Anderson-film. Ze romantiseren hun dagelijkse activiteiten zoals koken, schoonmaken en wandelen, waardoor alles er erg filmisch uitziet.”

Wil je graag zelf een gelijkaardig filmpje maken? Met deze tips kan je zelf aan de slag. Het enige wat je nodig hebt, is een smartphone met camera en een beetje verbeelding.



Inspiratie nodig? Wij verzamelden enkele leuke voorbeelden.

#accidentallywesanderson ♬ Obituary - Alexandre Desplat @irinahp I got so many questions about this Wes Anderson editing style, so here how I did it: * Edited in: Adobe Premiere * Color filter in Adobe Premiere : 'LUTs Pack Wes Anderson' from analogicalab * Font: Atlanta Rosery * Symetrical & colorful scenes I hope you like this Vienna edit. It's a tiny homage to this beautiful city that's been so good to me! Most of the spots are named in the video, so you can save this for your next visit. Now, from all my 4 #wesandersontrend videos, which one is your favorite? I'm curious! ;) #wesanderson #accidentallywesanderson #filmtok

#accidentallywesanderson #filmtok ♬ Obituary - Alexandre Desplat @lukejacksonfilm My wife approved this I promise. #wesanderson

@keithafadi I've recently discovered Wes Anderson and his films so here's a quick & fun little video for this trend ♬ Obituary - Alexandre Desplat

♬ Obituary - Alexandre Desplat @kyle_rothwell This is my favorite trend all year #wesanderson

#michaelbarrymore #fyp ♬ Obituary - Alexandre Desplat @themichaelbarrymore I like this trend x Part 2 here: @Michael Barrymore #wesanderson

