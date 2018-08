Waarom de zoektocht naar geluk ons ongelukkig maakt mv

13 augustus 2018

09u24

Bron: TIME 0 Nina Of je nu helemaal happy wordt van dansen op muziek of van die nieuwe outfit die je vorige week kocht: o ver geluk wordt vaak gezegd dat het in een klein hoekje schuilt . En toch gaan we steeds opnieuw op zoek naar geluk, maar dat zou juist een omgekeerd effect kunnen hebben.

We doen te hard ons best om gelukkig te zijn. Dat toont een nieuw onderzoek aan dat gepubliceerd werd in het vakblad Emotion. De eindeloze zoektocht naar geluk kan een averechts effect opleveren. Zo zouden mensen die steeds zoeken naar geluk vaker nadenken over falen en negatieve emoties.

"Geluk is positief, maar het gaan bekijken als iets dat je moet bereiken zorgt ervoor dat we falen," legt coauteur Brock Bastian, sociaal psycholoog aan de University of Melbourne School of Psychological Sciences, uit aan TIME. "Ons onderzoek toont aan dat het effect heeft op hoe mensen omgaan met negatieve emoties en ervaringen. Ze gaan vaker piekeren en zich slechter voelen."

Voor de studie werden twee aparte experimenten opgezet. Bij het eerste werd een groep Australische studenten psychologie gevraagd 35 anagrammen op te lossen in drie minuten. Wat ze niet wisten, was dat 15 anagrammen onoplosbaar waren. De eerste 39 studenten maakten de taak in een kamer met motiverende posters, notities en boeken.

Een andere groep van 39 studenten deed dat in een neutrale kamer, waarbij ze niet aangemoedigd werden. Een derde groep van 38 studenten maakte een wel oplosbare taak in een gelijkaardige kamer als de eerste groep.

Na het maken van de taak vroegen de onderzoekers aan alle studenten om een ademhalingsoefening te doen. Tijdens de oefening werd gevraagd wat er door hun hoofd ging. Verrassend genoeg waren de studenten die de onoplosbare taak uitvoerden in de 'gelukkige kamer' het meest geneigd om terug te denken aan hun gefaalde opdracht. Daarnaast kregen zij ook het meest te maken met negatieve gedachten en emoties.

Negatieve emoties

Het tweede experiment vroeg 200 Amerikanen hoe vaak ze met negatieve emoties te maken kregen en hoe vaak ze eraan dachten. De deelnemers die aangaven dat ze het gevoel hebben dat het vooral de maatschappij is die wil dat ze gelukkig zijn, hadden het meest de neiging om slecht om te gaan met gevoelens zoals angst en depressie.

"Wanneer mensen zichzelf onder druk zetten om gelukkig te zijn, of nadenken over wat andere mensen rondom hen doen, hebben ze sneller de neiging om hun negatieve emoties en ervaringen als een tekortkoming te zien," stelt Bastian. "Dat zorgt ervoor dat mensen nog ongelukkiger worden."

Bastian geeft aan dat de studie het niet afkeurt om geluk op te zoeken. De studie wil erop wijzen dat het doodnormaal is om af en toe ongelukkig te zijn. "Wanneer we negatieve gevoelens en ervaringen proberen te ontlopen, kan het ervoor zorgen dat we er slecht op reageren wanneer ze de kop opsteken," legt Bastian uit. "Tegenwoordig komen we met een complex aanbod van gevoelens in aanraking, de helft daarvan zijn onaangenaam."

Daarbovenop toont ander onderzoek aan dat je negatieve emoties erkennen er juist voor kan zorgen dat je uiteindelijk gelukkiger bent. "Falen is belangrijk wanneer we leren, innoveren en vooruit willen. Elke succesvolle organisatie weet dat de weg naar succes hand in hand gaat met vallen en opstaan, daarom is het zo belangrijk dat we leren omgaan met negatieve situaties."