Waarom de mens zo van dansen houdt (en het nu zo mist): “Evolutionair gezien vergroot dansen je overlevingskansen”

Deze Antwerpse modestuden­te kleedt zowel Lady Gaga als Kylie Jenner: “Ik ontwierp een bijpassen­de catsuit voor Kylie en haar dochter Stormi”

20 april Lady Gaga staat bekend om haar kleurrijke outfits en excentrieke stijl. In haar nieuwste Instagramfoto is ze te zien in een opvallende jas van ontwerpster Florentina Leitner (24), die aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen studeerde. Dat is niet toevallig: de jas werd geselecteerd door Tom Eerebout himself, de Belg die al meer dan tien jaar lang de stylist is van Lady Gaga. En het is niet de eerste keer dat Leitner zo'n grote ster mag kleden. Ook Kylie Jenner houdt van de eigenzinnige ontwerpen van de Oostenrijkse.