Waarom complimenten aanvaarden zo moeilijk is Goed Gevoel

24 april 2018

08u21 0 Nina Complimenten krijgen: het is en blijft een vreemd gebeuren. Sommigen worden er ongemakkelijk van, anderen willen niet uit de hoogte overkomen en lachen het compliment weg en nog anderen gaan dan weer automatisch een complimentje teruggeven. Hoe komt het dat wij het zo moeilijk vinden om een compliment gewoon te aanvaarden?

Christopher Littlefield, een Amerikaans expert, verklaart dat onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van de mensen zich verlegen en ongemakkelijk voelt bij het krijgen van een compliment. Zelfs als je het compliment apprecieert, gaat dat gevoel vaak gepaard met schaamte. De hoofdreden van dit ongemakkelijke gevoel is vooral het lage zelfbeeld van velen. Mensen met een laag zelfbeeld gaan een compliment in twijfel trekken. Ze weten niet of het compliment oprecht is, en voelen zich daardoor snel betutteld.

Flirten

Volgens onderzoekers aan de universiteit van Kansas is er nog een andere reden: het krijgen van een compliment activeert hetzelfde deel van onze hersenen als wanneer we flirten. Onbewust ga je jezelf aangetrokken voelen tot de persoon die je een compliment geeft. Ook dat verklaart dus waarom een compliment vaak hand in hand gaat met een gevoel van ongemak.

James O. Pawelski, directeur aan de universiteit van Pennsylvania, zegt dat het belangrijk is om een gekregen compliment te aanvaarden. Je moet een gesprek niet uit de weg gaan als je een compliment krijgt, maar dat gesprek net bevorderen. Het is belangrijk om je sterke punten beter te leren kennen. Complimenten versterken je eigenwaarde, en zullen dus ook je relaties met anderen bevorderen.

Zeg simpelweg gewoon "dank je" wanneer je een compliment ontvangt. Geef meer uitleg, bijvoorbeeld door bij een complimentje over je kleding te vertellen waar je dat kledingstuk kocht. Of bij een complimentje over iets dat je schreef, vraag je welke punten in de tekst die persoon exact sterk vond. Zo ga je een conversatie niet uit de weg, maar bevorder je die net. Je leert bij over jezelf en het zal je zelfvertrouwen een enorme boost geven!