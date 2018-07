Waarom aandachtig eten helpt als je wilt afvallen Ellen den Hollander

09 juli 2018

08u54

Bron: ad.nl 0 Nina Het gaat er bij afvallen niet om wat je eet. Iedereen weet dat het belangrijk is om verse producten te eten, die weinig calorieën bevatten en dat je moet wegblijven van snacks vol suiker en vet.

Maar het gaat vaak om de manier waarop je eet. Mindfulness kan daarbij helpen, blijkt uit een artikel in Current Obesity Report. Een van de voordelen van aandachtig leven en eten is dat mensen zich ervan bewust worden wanneer zij gedachteloos eten, zegt Ronald D. Siegel, assistant professor of psychology at Harvard Medical School die aandacht besteedt aan het onderwerp. "Weinige momenten van eten alleen dienen om de honger te stillen. We eten ook om verdriet, stress of irritatie weg te duwen. Dat is een recept voor ‘mindless eating’. Je eet op de automatische piloot, zonder aandacht te besteden aan hoe je werkelijk voelt, emotioneel of fysiek.’’

Genot

Mindfulness-oefeningen helpen volgens Siegel bij het signaleren van de gebruikelijke patronen, die lijken op wat gebeurt als mensen verslaafd zijn. "De meeste menselijke gedragingen zijn gebaseerd op het zoeken van plezier en het vermijden van pijn. Dit gedrag heeft goede kortetermijneffecten (je ondervindt genot door het eten van een stuk chocolade) maar slechte langetermijneffecten (je wordt dik)."

Je verzet breekt en je eet een stuk taart G. Alan Marlatt, verslavingsexpert

Deze gewoonten leiden ertoe dat je je wilt onthouden maar het niet doet. Verslavingsexpert G. Alan Marlatt legt het zo uit: je bent van plan om gezond te eten maar dan zie je een chocoladetaart. "Je verzet breekt en je eet een stuk, maar dan voel je je zo slecht over je gebrek aan zelfcontrole dat je jezelf moet troosten. Waardoor je uiteindelijk de hele taart opeet.’’

Als je je eenmaal bewust bent van dit soort patronen, is de volgende stap: een nieuwe manier vinden om met het snakken naar snacks om te gaan. Het simpelweg vermijden van lekker maar ongezond eten is moeilijk, want je komt het overal tegen. Mindfulness kan je helpen bij het ontcijferen van je gedrag en je laten zien dat je kunt omgaan met het oncomfortabele gevoel dat je krijgt als je in de verleiding komt. Als je je aandacht richt op die negatieve gevoelens, dan zie je dat die komen en gaan.



Een ander aspect is dat van zelfacceptatie. Als je bezwijkt voor een verleiding, vergeef jezelf dan en ga door met je leven. "Niemand is perfect, je hoeft jezelf niet te kwellen’’, vindt Siegel. De eerste onderzoeken die zijn gedaan met mindfulness, stemmen volgens Siegel hoopvol.