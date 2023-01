Waarom 2023 pas vanaf mórgen echt op gang komt. Astrologe: “De planeten zullen energie geven”

Wie gelooft in de kracht van de maan, sterren en planeten heeft een mooie periode voor de boeg. Vandaag is namelijk de start van het astrologisch nieuwjaar en morgen van het Chinese nieuwjaar. Daarom zou je je vanaf 22 januari helemaal anders gaan voelen, vertelt astrologe Esther Van Heerebeek. “De komende weken beloven uiterst invloedrijk te worden.”

Had jij tot nu toe al het gevoel dat 2023 nog niet echt begonnen was? En vielen veel nieuwe plannen of afspraken in het water? Dat kan zeker zo zijn, vertelt astrologe Esther Van Heerebeek. “Dat komt doordat Mercurius sinds eind december 2022 tot en met 18 januari 2023 in retrograde zat. Dat wil zeggen dat de planeet schijnbaar in de tegenovergestelde richting oftewel achteruit bewoog. Ook planeet Mars begaf zich in retrograde tot ongeveer 12 januari.”

Astrologisch nieuwjaar

Al is er gelukkig wel goed nieuws op komst. Want wie gelooft in de astrologie, zal vanaf dit weekend mogelijks een verandering opmerken. “Op de kalender kennen wij 1 januari als de start van een nieuw jaar, maar volgens de banen en stand van de planeten begint de start van 2023 eigenlijk morgen, dus 22 januari, pas.”

Dat je je de afgelopen weken moe, ongemotiveerd of sloom voelde, zou geen verrassing zijn. “Tot die tijd waren we nog bezig met het afsluiten van vorige jaar en kwam het nieuwe jaar dus nog niet echt op gang. Maar liepen ook veel plannen in het honderd of had je niet genoeg motivatie”, legt de astrologe uit.

Quote Dankzij de stand van de planeten belooft het een uiterst productie­ve, energieke en invloedrij­ke periode te worden. Astrologe Esther Van Heerebeek

“Vandaag, 21 januari, is echter de eerste nieuwe maan van dit jaar, wat de start van het astrologisch nieuwjaar betekent”, vertelt Van Heerebeek. “Dat in combinatie met twee vooruit lopende planeten en ook nog eens het begin van het Chinese nieuwjaar morgen belooft een uiterst energieke, productieve en invloedrijke periode te worden.”

“Vanaf zondag staan de maan en de planeten dus zo gekeerd dat je meer energie en zin krijgt om met iets nieuws te beginnen. Of om met je lijst aan goede voornemens te starten, ongeacht wat je wil neerzetten”, zegt de astrologe. “Het is een soort schop onder de kont, zeg maar, zodat het je de komende weken wél wat meer meezit. Je zal nieuwe energie vinden om je doelen te realiseren.”

Je hebt zo’n acht weken de tijd

Maar hoelang duurt deze productieve periode? Tot half maart kan jij de voordelen halen uit dit astrologisch nieuwjaar, zegt Van Heerebeek. “Als je bepaalde plannen of doelen wil realiseren, dan heb je daar nú de kans voor. Vanaf zondag 22 januari word je hier volop in gesteund door de energie van de planeten en de nieuwe maan en kan je dus volle gas vooruit geven.”

Luister tijdens deze periode ook wel goed naar je gevoel en intuïtie, benadrukt de astrologe nog. “Als er iets niet goed aanvoelt, wijzig je plannen dan.”

Lees ook: