Waar zijn de tepels naartoe? Nog maar weinig vrouwen zonnen vandaag topless Natalie Helsen

08 juni 2018

18u15

Bron: De Morgen 3 Nina Zelfs de politiecommissaris beaamt het: "Vroeger zag je overal vrouwen in monokini op het strand." Waar zijn die, 50 jaar na mei 68, heen? Een zoektocht naar verdwenen tepels.

Zij: “Wat er veranderd is aan het strand tussen vroeger en nu? Nu zijn er overal strandbars, die zag je vroeger nergens.”

Ik: “Ja maar, óp het strand. Daar zonnebaadden toen toch meer mensen zonder, allez…” Ik pols voorzichtig, want weet wel dat mijn buurvouw in de jaren 70 en 80 soms topless aan het strand lag, maar ik heb het gissen naar hoe ze daar nu, ondertussen 71, op zou reageren. (Nadat een tante van ­ongeveer dezelfde generatie op ongeveer dezelfde vraag ­“weinig ervaring mee, een zedig badpak, da’s al” antwoordde, wist ik dat enige tact noodzaak was.)

Zij, vervolgens gespeeld verbaasd: “Oh, je bedoelt ­monokini? Ja, dat zag je overal, zelfs hier. Ik deed het ook op vakantie in Zuid-Frankrijk. En in Turkije en Spanje.”

Jarenlang hadden mijn buren, met hun twee kinderen, een vaste afspraak met de zomerzon. Wanneer hun schoondochter later meeging, was dat ook probleemloos topless.

Mijn buurman valt bij: “In de Ardèche deed iedereen dat. Je kon er niet naast kijken.”

Ik: “En dat je vrouw monokini lag, dat was geen ­probleem?"

Hij: “Nondedoeme, natuurlijk niet!” En dan guitig, op zijn 77ste het kattenkwaad nog niet verleerd: “Toen was ik nog een pak jonger, hè. Dan piepten we weleens over het windzeil! (lacht luid) Maar nu is dat allemaal gedaan.”

Doodnormaal

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN