Waar shopt, eet en vertoeft staatssecretaris Sammy Mahdi het liefst? “Corona maakte me een wandelaar”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (33) woont in hartje Vilvoorde, al zul je hem vooral op zijn kabinet in Brussel vinden. Hij trekt er door zijn drukke job minder op uit, maar op een vrij moment komt hij het liefst tot rust op een van de volgende plekken. “De geur van gebraden kip komt door de markt tot aan mijn huis. Probeer dan maar eens te weerstaan.”

1. Rusten in kunst

Volledig scherm © © Visit Limburg / J. Ramael

“In de lockdown had ik meer tijd om toerist in eigen land te zijn. Ik zocht enkele adresjes op om te bezoeken. Reading between the lines was er zo eentje. Ik had al gehoord van de doorkijkkerk en ik was zeker niet alleen. Er waren massaal veel toeristen. En toch was er een soort rust. Je zit midden in de natuur én midden in een kunstwerk. Dat voelt goed.”

Grootloonstraat 2, Borgloon.

Meer informatie op visitlimburg.be

2. Rondje tequila

Volledig scherm Cantina Caramba © rr

“Bij Cantina Caramba eet je heerlijke Mexicaanse tapas, maar ze hebben vooral goede cocktails en tequila. Ondertussen gaat deze gezellige plek al drie generaties mee. Vroeger kwam ik hier zo goed als wekelijks. Door mijn job was ik er afgelopen jaar nog amper drie keer. Ik kom er dan ’s avonds laat iets drinken en besef hoe plezant het hier vroeger wel niet was.”

Olmstraat 129, Vilvoorde

Meer informatie op cantinacaramba.be

3. Strak in ’t pak

Volledig scherm © rr

“Ik koop wel nog wat casual kleding voor in het weekend, maar ik heb ook zo’n zestal kostuums liggen. Onlangs was mijn pak blijven hangen aan een armleuning. Ik scheurde mijn broek van aan mijn achterwerk tot aan de knie. Gelukkig net na het tv-interview. Ik heb dus een nieuw pak nodig en daarvoor klop ik altijd aan bij The Kooples. Ik ben er ondertussen vriend aan huis.”

Hopland 10, Antwerpen

Meer informatie op thekooples.com

4. Moet er nog ijs zijn?

Volledig scherm De Crèmebar © rr

“Superbekend bij ons is De Crèmebar aan het station in Eppegem. Veel Vilvoordenaars komen hier in de zomer naartoe, net als ik. Meermaals zelfs, want hier maken ze hun ijs helemaal zelf. Ik ben grote fan van hun sorbet: mango, citroen of framboos. Het gaat er vlot in. Ik eet niet altijd zo gezond en ik krijg daarover nog altijd onder mijn voeten van mijn ouders. (lacht)”

Brusselsesteenweg 347, Zemst

Meer informatie op cremekar.be

Quote ‘De ideale plek om te wandelen met mijn hond Pamuk is het Hallerbos’ Sammy

5. Prachtig paars tapijt

Volledig scherm Het Hallerbos. © Toerisme Vlaams-Brabant

“Niemand kan ontkennen dat het Hallerbos een extreem mooi bos is. Het bloementapijt trekt mensen van over de hele wereld aan. Voor mij is dit de ideale plek om te wandelen met mijn pluizige viervoeter Pamuk. Door haar word ik gedwongen om te bewegen. Al ben ik wel een wandelaar geworden door corona. Als de zon schijnt óf het sneeuwt, dan vind je ons hier.”

Hogebermweg, Halle

Meer informatie op hallerbos.be

6. Op het verlanglijstje

Volledig scherm De Vlooybergtoren. © Lander Loeckx

“Bekend uit de serie ‘Callboys’, maar het staat al langer op mijn lijstje: de Vlooybergtoren. Die zwevende trap ziet er mooi uit en ook de omgeving lijkt me prachtig. Ik wil dat zeker eens gezien hebben.”

Oudepastoriestraat 22, Tielt-Winge

Meer informatie op toerismevlaamsbrabant.be

7. Verborgen parel

Volledig scherm © Lander Loeckx

“Een ondergewaardeerde, maar zalige stad vind ik Diest. Ik kwam er al een paar keer en toch is het mij toen niet meteen opgevallen. Je krijgt er een stadsgevoel, al ben je in een kleine en warme gemeenschap. De drukte van de stad induiken doe ik niet per se. Wel heb ik een toffe wandelroute ontdekt achter het ziekenhuis.”

Meer informatie op diest.be

8. Kip aan ’t spit

Volledig scherm De markt van Vilvoorde © Lander Loeckx

“Ik woon op tien meter van de markt van Vilvoorde. In het weekend loop ik vroeg langs de kraampjes. Ik ben niet iemand die er al mijn boodschappen haalt, wel heb ik mijn vaste afspraak aan het kippenkraam. De geur van gebraden kip komt tot aan mijn huis. Probeer dan maar eens te weerstaan.”

Franklin Rooseveltlaan, Vilvoorde

Meer informatie op vilvoorde.be/wekelijkse-markten

