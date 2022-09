Waar krijgt de Vlaming ‘goesting’ van? 35 straffe reacties: “Een kus in de nek is mijn ‘aan-knop’”

Wat is geen seksuele handeling, maar windt je toch helemaal op? Die vraag stelde vroedvrouw en auteur Uwe Porters (32) aan 29.600 Vlamingen op Instagram. Ze kreeg honderden anonieme reacties: we verzamelden de opvallendste en trekken er met Uwe een paar belangrijke lessen uit over ons seksleven. “Wat de ander onbewust doet dat ons opwindt, zeggen we elkaar veel te weinig.”

Lessen voor thuis: “Kijk mannen, een vrouw heeft soms echt niet veel nodig”

Vroedvrouw Uwe Porters (32) plaatst elke week een pikante vraag op Instagram en slaagt er zo in om de Vlaming uit bed te doen klappen. Het brengt onze — vaak verrassende — erotische voorkeuren en gewoontes aan het licht. Wat blijkt deze week? Elke Vlaming wordt week vanbinnen door heel andere prikkels. “En dat is net zo mooi, die onvoorspelbaarheid”, zegt Uwe.

Maar zelfs in die onvoorspelbaarheid zitten enkele prikkels die voor heel wat Vlamingen opwindend werken. “Seks is dan wel erg lichamelijk, fysiek, op de tast. Maar in wat ons opwindt, spelen álle zintuigen mee,” zegt Uwe. “En geur spant de kroon.” Lichaamsgeur doet ’t hem vaak, maar parfum scoort net zo goed. Veel Vlamingen verkiezen zelfs een specifiek geurtje: lees de rest van hun antwoorden in de story’s op Uwes Instagramprofiel en je weet meteen welke parfum op de wishlist voor kerst kan, grapt Uwe.

Quote Bij mannen blijft lingerie natuurlijk werken. Bij vrouwen zijn opgerolde mouwen vaak al genoeg. Uwe Porters

Maar ook uiterlijke prikkels kwamen erg vaak terug. Een man of vrouw in uniform doet velen van ons nog altijd hunkeren en, verrassend, ook een man met een baby in een draagdoek maakt iets los bij sommige vrouwen. Sterke armen, een onverwacht streepje bloot of gewoon een mannen- of vrouwenlijf in actie zien — op alle mogelijke manieren — maken ook warm. “Bij mannen blijft lingerie natuurlijk werken”, zegt Uwe. “Bij vrouwen zijn opgerolde mouwen vaak al genoeg.” Qua geluid vallen we voor muziek die ons doet terugdenken aan een sexy moment. Of een diepe mannenstem (al dan niet mét accent).

Je merkt: zelfs in het ‘alledaagse’ zit veel dat de Vlaming opwindt. “Dat móéten we in de verf zetten”, zegt Uwe. “Het gaat bij seksueel verlangen vaak over vrouwen versus mannen, en ja, wat ons week maakt, verschilt door onze biologie. Dat frustreert soms, maar kijk eens hoe verbindend en hoopgevend deze reacties zijn. Vrouwen: de moeite die jullie doen, met een mooi setje, leuk geurtje, noem maar op, wordt opgemerkt door mannen. En mannen: het is écht niet zo dat vrouwen van niks warm worden, integendeel. Heel gewone dingen prikkelen hen al. Dat is zeker een gesprek met je partner waard: zeg elkaar wat de ander onbewust, van nature doet dat je opwindt, want dat zeggen we veel te weinig.”

Quote Kussen doen we te weinig, terwijl het zó’n sterk effect heeft. Een vluchtige 'tot straks’-kus voelt heel anders dan eentje die je lekker lang aanhoudt. Uwe Porters

Wat we nog te weinig doen, terwijl het ons nochtans duidelijk knikkende knieën geeft, is kussen, zegt Uwe. “Maar echt goed kussen. Vaak nemen we daar in de sleur des levens weinig tijd voor. Een vluchtige 'tot straks’-kus voelt heel anders dan eentje die je lekker lang aanhoudt. Terwijl kussen zó’n sterk effect heeft: het is bewezen dat het onze liefdeshormonen de lucht in stuwt. Grijp die momenten om jullie connectie weer aan te wakkeren.” Wat daar ook nog voor blijkt te werken: lang, intentioneel, flirterig oogcontact. Of samen dansen. Het is zo’n beetje wat beroemde relatietherapeute Esther Perel vaak zegt: het voorspel start wanneer je laatste orgasme eindigt. “En het zit ’m wat dat betreft heel vaak in de kleinste dingen.”

