Waar aperitieft, eet en overnacht acteur Roel Vanderstukken? “Hier kom ik om na te denken”

Acteur Roel Vanderstukken (45) heeft het druk met zijn rol als Benny in ‘Familie’ én hij krijgt de hoofdrol in de theaterversie van ‘The Broken Circle Breakdown’. Die liefde voor de planken zit er al van kleins af in, verklapt de acteur. Maar Roel leeft ook voor lekker eten, een prachtig landschap of een luxueuze hotelnacht. “Hier verbleven we voor onze twaalfde huwelijksverjaardag.”

1. Fine dining

Volledig scherm Misera © Eefje De Coninck en Senne Van Der Ven

“Voor het eerst komt de bekende kok Nicolas Misera met zijn eigen zaak: Misera. Het is een soort eerbetoon aan zijn vader, de flamboyante kunstenaar Hans Misera. Toen Nicolas als jonge snaak terugkwam uit Frankrijk van zijn stages bij grote keukens, maakte hij samen met zijn vader een bepaald gerecht. En net dat gerecht staat hier nu op de kaart. Dit is niet iets om elke dag te doen, maar wel als we iets te vieren hebben.”

Michel de Braeystraat 18, Antwerpen - nicolasmisera.com

2. Terug naar vroeger

Volledig scherm In de zon © rr

“Nostalgie op je bord bij In de Zon. Hier word je verliefd en wil je terugkomen, maar het is hopen op een plekje. Ze hebben traditionele gerechten zoals tomaat-garnaal en bakken vlees op een open houtvuur. Hun interieur is authentiek en spreekt tot de verbeelding. Vroeger was het een café – de toog staat er nog altijd – en de baas werd door een klant neergeschoten met een vuurwapen. Dat tragische verhaal leeft hier natuurlijk nog altijd.”

Heuvelstraat 165, 3390 Tielt-Winge -indezon.eu

3. Papa’s plekje

Volledig scherm De Troostplek © rr

“De Troostplek in Zuurbemde ligt te midden van de Hagelandse fruitplantages. Ik kom er met mijn zonen, tijdens de zonsondergang of de bloesemperiode, als we willen nadenken. Het is een landschap dat tot de verbeelding spreekt. Buiten een landbouwvoertuig of een fietser komt er niemand. Je kunt er ook iets aanplanten en vindt er troost of rust. Een prachtig initiatief.”

Zuurbemde 42, 3380 Glabbeek- Troostplek Zuurbemde

4. Zuiders aperitieven

Volledig scherm Opera Bar © rv

“Bij Opera Bar vind je me weleens op vrijdag na het werk voor een pintje. Je kunt er ook tapas verorberen met een cocktail. De bar ligt in een gezellig straatje waar geen auto’s mogen komen. De terrasjes staan dus op straat, waardoor het wat zuiders aanvoelt. De zaak werd net opnieuw geopend door nieuwe uitbaters, hun oom liet het aan hen over.”

Spiegelstraat 9, 3300 Tienen - operabar.be

5. Jongensdroom

Volledig scherm Schouwburg Leuven © Marco Mertens

“Ons land heeft een paar prachtige en oude stadsschouwburgen. Die in Leuven is er zo een, niet ver van mijn deur. Ook als je daar zelf op het toneel staat, kun je hun indrukwekkende zaal bewonderen. Als kleine jongen droomde ik van een carrière in het vak. Als ik hier kwam en de marmeren trappen nam, sprak dat tot de verbeelding. Het leek me een fantastisch gevoel om hier zelf een voorstelling te geven. En dat is zo.”

Bondgenotenlaan 21, 3000 Leuven - 30cc.be/nl

6. Heerlijk op hotel

Volledig scherm Gulde Schoen © Instagram

“Voor onze twaalfde huwelijksverjaardag deze zomer boekten we een nacht bij De Gulde Schoen. Mijn favoriete hotel in het centrum om jezelf in de watten te laten leggen. Het is een suitehotel, dus zijn er prachtige kamers met veel aandacht voor het interieur. Als je buitenwandelt, zit je meteen in een van de leuke straten van het oude centrum in Antwerpen.”

Melkmarkt 39, 2000 Antwerpen - deguldeschoen.be

7. Comfortabel chic

Volledig scherm Oud Stadhuis © rr

“Bij Herenmode Oud Stadhuis word je geweldig goed geholpen. Er is een brede collectie met Scandinavische en Italiaanse merken. Ik kom altijd met iets nieuws naar buiten. Mijn stijl? Comfortabel, maar ik hou ook van kostuums. Die draag ik als het niet vereist is, want een dresscode vind ik iets onpersoonlijks. Waarschijnlijk door mijn aversie voor autoriteit. (lachje)”

Bogaardenstraat 23, 3200 Aarschot - oudstadhuis.com

8. Op het verlanglijstje

Volledig scherm De loopgraven © Stad Ieper, ATELJE D_Jan D'Hondt

“Ik wil met mijn kinderen een deel van onze geschiedenis opsnuiven. Ik zou graag eens een weekend in Ieper of Diksmuide spenderen, aan de loopgraven. Misschien niet iets om heel gelukkig van te worden, maar wel belangrijk om bij stil te staan. En we koppelen het dan aan een aangenaam fietstochtje en terrasjes.”

