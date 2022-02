VTM-gezicht Hannelore Simoens vecht terug na zwaar auto-ongeval: “Ik haal rust uit de laatste gedachte die ik toen had”

Van Ibiza tot Japan of Kirgizië: 6 logeer­adres­sen in eigen land waar je je in verre oorden waant

De wereld lonkt en toch blijven we nog een tikkeltje voorzichtig. Gelukkig kan je ook dichtbij even in exotische oorden vertoeven. Deze bijzondere logeeradressen in eigen land katapulteren je immers moeiteloos naar Brooklyn, Japan, Milaan of zelfs Kirgizië. Van jetlags of luchthavenfiles heb je geen last, van moeite om huiswaarts te keren helaas wel.

27 februari