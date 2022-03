VS keurt eerste condoom voor anale seks goed: vrijen we voortaan veiliger of is het een marketingstunt?

“Het eerste condoom voor anale seks is eindelijk hier.” Het is de kop van heel wat Amerikaanse tijdschriften en kranten. En het veroorzaakte ook wat ophef, want het lijkt te suggereren dat we voordien onveilig vrijden. Klopt dat? We vroegen het aan Sarah Hulsmans van Sensoa, die meteen nuanceert.

In de Verenigde Staten gaf de overheidsorganisatie Food and Drug Administration (FDA) zonet de toestemming om het eerste condoom voor anale seks op de markt te brengen. Dat schrijft ‘Paper Magazine’, een Amerikaans tijdschrift. Al moeten we dat meteen nuanceren, want het condoom is identiek aan wat we al kennen én gebruiken. Het gaat hem slechts om de toestemming om het rubberen kapotje te promoten als bescherming tijdens de anale betrekkingen. Het Amerikaanse merk One Condoms kreeg als eerste die toestemming en noemt zichzelf nu “het eerste condoommerk met een erkend label voor veilig en doeltreffend gebruik tijdens anale geslachtsgemeenschap”.

Dat label is echter misleidend, klinkt het bij Amerikaanse gezondheidsexperten. Niet alleen zijn de condooms van het One-merk even effectief en veilig in de bescherming tegen soa’s en zwangerschap bij vaginale seks. Maar ook andere condooms en merken met een erkend veiligheidslabel bieden doeltreffende bescherming tijdens de vaginale én anale seks.

In de hitte van het moment

Volledig scherm Deze CE-markering toont aan dat een product geëvalueerd werd en beantwoordt aan de Europese vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bescherming van het leefmilieu. © rv Het lijkt dus groot nieuws, maar dat is het eigenlijk niet. Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, herinnert iedereen eraan dat condooms met een CE-markering (toont aan dat het product geëvalueerd werd en beantwoordt aan Europese vereisten, red.) geschikt én erkend zijn voor zowel vaginale als anale geslachtsgemeenschap. “Doe de moeite niet om het zogenoemde ‘anale condoom’ te kopen, want zolang je een condoom met CE-markering gebruikt, ben je veilig en beschermd”, stelt Sensoa-beleidsmedewerker reproductieve gezondheid Sarah Hulsmans.

Het is echter wel belangrijk om het condoom bij anale seks altijd te gebruiken in combinatie met een glijmiddel op basis van water of silicone. “Glijmiddel op basis van olie of andere middeltjes zoals vaseline en massageolie kunnen de latex beschadigen en het condoom sneller doen scheuren”, voegt Hulsmans eraan toe. Dat geldt trouwens ook voor het One Male Condom, waarbij sterk wordt aangeraden om een glijmiddel de gebruiken.

Sarah Hulsmans: “Alle condooms die je koopt bij een drogisterij, winkel of apotheek hebben een CE-markering. Als je condooms online koopt of bij erotica-speciaalzaken, check je het best altijd even voor de zekerheid of de condooms deze markering hebben”.

Over de keuze om een condoom op de markt te brengen als geschikt voor anaal gebruik, heeft de preventiedienst zijn twijfels. “In het heetst van het moment is het vaak al moeilijk genoeg om de juiste beslissingen te nemen. Het is niet nodig om een nieuw onderscheid te maken voor een product met dezelfde doeltreffendheid. Seks moet zo laagdrempelig mogelijk blijven”, sluit Hulsmans af.

