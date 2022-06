VRT-nieuwsanker Riadh Bahri over dickvideo’s, 25 kilo afvallen en stoute fantasieën: “Mijn man is een lekker dier”

Recept voor 'gezonde cola' gaat viraal. Het geheime ingrediënt? Dat draai je normaal door een slaatje

Massaal wordt op het internet de ‘gezonde cola’ uitgetest: een drankje dat beweert even lekker, maar gezonder dan een gewone Coca-Cola te zijn. De geheime ingrediënten? Azijn die je normaal in je vinaigrette draait en bruiswater. “Wie azijn drinkt voor een maaltijd rijk aan zetmeel, heeft daarna minder suikers in zijn bloed.” Maar let op: zó gezond is het drankje nu ook weer niet.

14 juni